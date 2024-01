iPhone 16 Pro : de premières images dévoilent un design familier et un nouveau bouton

L’iPhone 16 Pro se dévoile enfin avec des rendus basés sur des fuites d’Apple. Le smartphone conserverait le design et le titane de l’iPhone 15 Pro, mais aurait des écrans plus grands, ainsi qu’un bouton dédié à la capture de vidéos.

iPhone 16 Pro © MacRumors

Alors que nous amorçons une nouvelle année, les passionnés d’Apple peuvent déjà esquisser un sourire en découvrant les premières esquisses de l’iPhone 16 Pro.

Grâce aux informations fuitées et aux prototypes internes dévoilés par MacRumors, nous avons un avant-goût de ce que la firme à la pomme nous réserve. Étonnamment, l’iPhone 16 Pro semble emprunter de nombreux traits de son prédécesseur, l’iPhone 15 Pro.

Quel design pour l’iPhone 16 Pro ?

Le design de l’iPhone 16 Pro semble conserver les bords incurvés et le cadre en titane qui faisaient le charme de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max. Une nouveauté attire cependant l’œil : l’introduction d’un bouton capacitif, qui serait baptisé Capture, alimentant les spéculations quant à sa fonction dédiée à la capture de vidéos.

iPhone 16 Pro © MacRumors

En ce qui concerne les écrans, comme cela avait déjà été dit, l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max affichent des tailles légèrement plus imposantes, passant de 6,1 et 6,7 pouces à 6,3 et 6,9 pouces respectivement. Cette évolution pourrait être en lien avec l’ajout possible d’un téléobjectif tétraprisme 5x, jusque-là réservé à la version Max de l’iPhone 15 Pro.

Une joyeuse surprise réside dans les ajustements apportés à la disposition des boutons. Les maquettes suggèrent l’apparition d’un bouton capacitif sur le côté droit du cadre. Bien que le bouton de capture semble encastré dans le design, des rumeurs laissent entrevoir des expérimentations en cours avant le lancement officiel. Rappelons que toute la gamme devrait bénéficier du bouton Action.

À lire : iPhone 16 : pourquoi le nouveau smartphone d’Apple pourrait décevoir

iPhone 16 Pro © MacRumors

Quant au châssis, l’iPhone 16 Pro continuera de s’enorgueillir d’un cadre en titane, de qualité supérieure, initialement dévoilé avec l’iPhone 15 Pro. Le titane de grade 5 demeurerait toutefois inchangé, préservant ainsi l’esthétique haut de gamme que l’on connaît.

Apple pourrait toutefois nous réserver quelques surprises de dernière minute alors que nous nous approchons du lancement de l’iPhone 16, attendu en fin d’année 2024.