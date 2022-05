iPhone 14 Pro : il devrait bénéficier de cette fonctionnalité que tout le monde attend

iPhone 14 Pro (concept) © MacRumors

L’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max sont les premiers à profiter d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Leurs dalles sont adaptatives, évoluant de 10 Hz à 120 Hz en fonction de votre activité à l’écran. Ce taux de rafraîchissement dynamique permet aux smartphones d’Apple de profiter de tous les avantages d’un taux de rafraîchissement rapide, tout en préservant une certaine autonomie de la batterie.

Répondant à une question sur Twitter, le PDG de Display Supply Chain Consultants, Ross Young, a déclaré qu’il s’attend à ce que les modèles d’iPhone 14 Pro disposent non seulement d’un écran OLED LTPO en 120 Hz, mais aussi d’une plage de rafraîchissement encore plus large, avec la capacité de descendre jusqu’à 1 Hz. Certains smartphones Android le font déjà, à l’instar du Galaxy S22 Ultra et du OnePlus 10 Pro, qui peuvent tous deux évoluer de 1 Hz et jusqu’à 120 Hz, selon l’activité à l’écran.

Un taux de rafraîchissement plus large pour l’iPhone 14 Pro

Aller jusqu’à 1 Hz lorsque l’activité de l’écran est statique permet, sur le papier, de prolonger la durée de vie de la batterie du smartphone. Une bonne nouvelle donc, mais comme le souligne MacRumors, cela pourrait également permettre aux iPhone de bénéficier d’un always-on display, ou affichage permanent.

L’affichage permanent permet par exemple d’afficher l’heure et la date, les rendez-vous à venir, la météo ou le pourcentage de batterie sur l’écran de votre téléphone, sans que vous ayez à toucher l’appareil. Une fonctionnalité que les utilisateurs sous Android connaissent bien, et ce, depuis plusieurs années déjà.

Apple a déjà réussi à améliorer l’autonomie de ses smartphones avec l’iPhone 13, en augmentant simplement leur taille. L’ajout d’un taux de rafraîchissement adaptatif moins gourmand en énergie à l’iPhone 14 Pro et à l’iPhone 14 Pro Max atténuerait les craintes qu’un écran toujours allumé puisse réduire l’autonomie.

Comme le souligne MacRumors, Apple n’est pas étrangère à cette technologie d’affichage puisque l’Apple Watch 5 en bénéficie déjà. Il est donc logique et de rigueur que l’iPhone en bénéficie, lui aussi.

Source : Twitter