iOS 16 : vous pourrez verrouiller vos albums de photos masquées et récemment supprimées

Lors du premier jour de la WWDC 2022, Apple a fait le plein d’annonces avec notamment la nouvelle puce M2, le MacBook Air M2, le MacBook Pro M2, macOS Ventura et iOS 16. La nouvelle version du système d’exploitation mobile apporte de nombreuses nouveautés pour les iPhone. Les utilisateurs auront bientôt accès à des fonctionnalités supplémentaires, dont la possibilité de verrouiller les albums de photos masquées et récemment supprimées.

Avec iOS 16, Apple veut renforcer la protection des photos masquées et supprimées. Sur iPhone, les utilisateurs peuvent masquer des photos et vidéos. Celles-ci sont alors déplacées vers l’album Masqués. iOS 14 a apporté la possibilité de désactiver l’album Masqués pour cacher complètement les photos et vidéos. Désormais, cet album pourra être verrouillé sur iOS 16.

Les photos masquées et récemment supprimées sont verrouillées par défaut avec iOS 16

Dans la liste des nouveautés d’iOS 16, Apple a précisé que « les albums Masqués et Récemment supprimés sont verrouillés par défaut et peuvent être déverrouillés à l’aide de la méthode d’authentification de votre iPhone : Face ID, Touch ID ou votre mot de passe ».

L’avantage de cette nouvelle fonctionnalité est que les photos masquées et récemment supprimées sont protégées en toutes circonstances. En cas de vol de l’iPhone, il n’est pas possible d’accéder à ces albums verrouillés. D’ailleurs, cette nouvelle fonctionnalité n’est pas exclusive à iOS 16. Elle sera aussi disponible dans iPadOS 16 et macOS Ventura, tous deux aussi annoncés lors de la WWDC 2022.

Parmi les autres nouveautés d’iOS 16, Apple a aussi annoncé un écran de verrouillage complètement révolutionné. Vous pourrez y ajouter des fonds d’écran avec différents styles et des widgets ainsi que changer la police d’écriture, les couleurs, etc. iOS 16 apportera également une meilleure gestion des notifications et des fonctionnalités pour iMessage, dont la possibilité d’annuler un message récemment envoyé.

Enfin, la version finale d’iOS 16 sera disponible cet automne comme macOS Ventura. Apple n’a pas encore donné de date plus précise. Des versions en bêta arriveront probablement d’ici peu pour ceux qui veulent tester les nouveautés d’iOS 16.

