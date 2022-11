iPhone : comment réorganiser les notifications comme avant ?

Il est possible de modifier l’affichage des notifications sur l’écran de verrouillage © Unsplash

iOS 16 a enrichi nos iPhone de nouvelles fonctionnalités diverses et variées. Mais certaines ne font pas l’unanimité à l’instar de l’organisation des notifications sur l’écran de verrouillage. Désormais, ces dernières apparaissent par défaut en bas de l’écran et non plus en dessous de l’horloge. L’objectif étant de désencombrer l’écran.

Néanmoins, des utilisateurs trouvent cette nouvelle disposition bien peu intuitive. Tout le monde n’est pas ouvert au changement, certains ne parvenant pas à mettre au placard des habitudes aussi ancrées. Fort heureusement, il est possible de revenir à l’ancienne organisation en quelques clics. On vous explique la marche à suivre ci-dessous.

iOS 16 : comment afficher les notifications en liste ?

Ouvrez les Réglages .

. Faites défiler l’écran jusqu’à trouver la section Notifications.

Une fois dedans, trois choix s’offrent à vous pour l’écran de verrouillage.

Pour revenir à l’ancienne disposition et afficher les notifications sous forme de liste, optez pour l’option Liste .

. L’option Pile affiche les notifications regroupées dans des piles par application.

affiche les notifications regroupées dans des piles par application. Enfin, l’option Nombre vous indique seulement le nombre de notifications.

Pour rappel, la nouvelle option Pile affiche les notifications empilées les unes sur les autres depuis le bas de l’écran de verrouillage à mesure que vous les recevez. La notification la plus récente apparaît en haut et la seconde est partiellement visible en dessous. Le nombre de notifications restantes est ensuite indiqué. Chose appréciable, les utilisateurs peuvent tout à fait basculer en mode liste en balayant vers le haut ou en pinçant l’écran de verrouillage.

Dernièrement, Apple a corrigé le gros défaut de l’écran « Always-On » des iPhone 14 Pro en déployant iOS 16.2. Il est désormais possible de désactiver l’affichage des notifications et du fond d’écran de verrouillage lorsque le mode est activé.