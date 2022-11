La troisième bêta d’iOS 16.2 corrige enfin le plus gros défaut de l’écran « Always-On » de l’iPhone 14 Pro et Pro Max. Elle permet de désactiver les notifications et le fond d’écran pour afficher seulement l’heure et les widgets sélectionnés.

Les nouveaux iPhone 14 Pro et Pro Max ont introduit une nouvelle fonctionnalité que les utilisateurs d’Android connaissent bien. Il s’agit de la fonctionnalité de l’écran « Always-On » aussi appelée « Toujours activé ». Sur l’iPhone, l’écran Always-On affiche l’écran de verrouillage, les notifications, les widgets et l’heure de manière assombrie lorsqu’il est verrouillé. Néanmoins, de nombreux utilisateurs se sont plaints de ne pas pouvoir désactiver le fond d’écran et les notifications. Apple a donc enfin corrigé ce défaut dans la troisième bêta d’iOS 16.2.

La dernière bêta d’iOS 16.2 permet donc de désactiver l’affichage des notifications et du fond d’écran de verrouillage avec le mode Always-On. Concrètement, cela permet de n’afficher que l’heure et les widgets sélectionnés. L’écran Always-On devient ainsi plus discret et minimaliste. D’ailleurs, les iPhone 14 Pro et Pro Max ont vu leur production ralentir à cause des restrictions anti-Covid en Chine.

Deux options ont été ajoutées dans les paramètres d’Always-On sur iPhone 14 Pro et Pro Max

Avec la bêta 3 d’iOS 16.2, Apple a donc pris en compte les retours des utilisateurs déçus de ne pas avoir un écran « Always-On » plus discret. Laisser son fond d’écran visible en permanence, même s’il est assombri, n’est pas forcément quelque chose que tout le monde veut. D’autant plus que cela consomme de la batterie.

Nos confrères de 9to5Mac ont découvert deux nouvelles options dans les paramètres d’Always-On. Elles permettent d’activer ou de désactiver l’affichage du fond d’écran et des notifications quand l’écran est verrouillé. Pour certains utilisateurs, c’est exactement ce qu’ils attendent depuis la sortie du nouvel iPhone.

Attention, nous ne sommes pas encore certains que ces deux options seront disponibles sur l’iPhone 14 Pro que nous avons eu l’occasion de tester. Ce sont uniquement des options incluses dans la bêta d’iOS pour le moment. Apple pourrait donc décider de les retirer avant le déploiement d’iOS 16.2. Sa date de sortie n’a d’ailleurs pas encore été annoncée, mais la nouvelle version du système d’exploitation pourrait arriver le 12 décembre.

