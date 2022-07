iPhone : comment savoir quelles applications suivent votre activité en ligne ?

Un iPhone – Crédit : Pexels

L’App Tracking Transparency a pour vocation de renforcer la confidentialité des détenteurs d’iPhone, d’iPad ou d’Apple TV. Concrètement, les applications doivent obtenir votre feu vert avant de pouvoir « suivre votre activité sur les apps et les sites web d’autres entreprises » à des fins publicitaires ou pour le partage avec des courtiers de données. Conséquence, si votre iPhone tourne sous iOS 14.5 (ou sur une version plus récente), les apps devront vous demander l’autorisation avant de procéder au suivi.

Si vous refusez, elles ne pourront tout bonnement pas pister votre activité via votre identifiant publicitaire ou d’autres identifiants à l’instar d’une adresse électronique. Si le suivi est désactivé par défaut depuis iOS 14.5, il est possible que vous ayez activé le pistage par inadvertance ou même délibérément pour certaines applications. Afin d’en avoir le cœur net et de faire le ménage, n’hésitez pas à vous rendre dans ce menu caché dans les réglages.

À lire > iOS 15.2 : pourquoi et comment accéder à l’option confidentialité des apps ?

iPhone : comment en finir avec le suivi

Sur iPhone, il suffit de prendre le chemin suivant : Réglages > Confidentialité > Suivi. Une fois chose faite, vous verrez la liste de toutes les applications qui ont cherché à suivre votre activité. Il ne vous restera plus qu’à fermer l’interrupteur si vous souhaitez interrompre le suivi d’une application particulière. Ou à l’actionner si vous souhaitez lui donner la permission de suivre votre activité. En définitive, vous pouvez facilement refuser ou accorder l’accès à des applications spécifiques à des fins de suivi à partir de cette liste.

À lire > Quels comptes se cachent derrière vos adresses mail et vos réseaux sociaux ?

Il est en outre possible de couper court à toutes les demandes des apps en matière de suivi. Pour ce faire, il suffit d’éteindre l’interrupteur situé à coté de la section Autoriser les demandes de suivi des apps. Par défaut, vous n’aurez ensuite plus d’invite à ce sujet, aucune application ne vous demandant d’accepter ou non le suivi jusqu’à ce que vous activiez de nouveau la fonctionnalité dans les réglages.