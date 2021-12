iOS 15.2 : pourquoi et comment accéder à l’option confidentialité des apps

Après avoir introduit le rapport de confidentialité des sites web dans iOS 14, Apple vient nous gaver de nouvelles fonctionnalités avec iOS 15. Et maintenant, avec iOS 15.2 et iPadOS 15.2, vous pouvez activer le rapport de confidentialité des applications pour voir lesquelles accèdent à vos données. Ces détails concernent vos emplacements, votre appareil photo, votre microphone et vos contacts au cours des sept derniers jours. Vous pouvez voir également les domaines contactés par les apps.

Vue d’un écran d’iPhone accédant à la Confidentialité des apps – Crédits : Apple

On peut lire sur un PDF officiel fourni par Apple : « Ainsi, la nouvelle section Confidentialité des apps de l’App Store permet de mieux comprendre les pratiques de chaque app en matière de respect de la confidentialité. Chaque page de produit dédiée à une app doit fournir un résumé clair des pratiques de la société de développement en matière de respect de la confidentialité. Ces pages fournissent également des détails complémentaires sur l’usage qui est fait de chaque type d’information par la société de développement, en précisant si ces informations sont utilisées pour le suivi et si elles sont associées à l’utilisateur ou utilisatrice. Toutes les sociétés développant des apps, y compris Apple, doivent rendre compte de leurs pratiques en matière de respect de la vie privée. »

Comment accéder à l’option confidentialité des apps

Voici le chemin à emprunter dans les options pour accéder à cette fonction à partir de votre iPhone :

Réglages

Confidentialité

Rapport de confidentialité des apps (tout en bas)

Activer le rapport de confidentialité

Vue des étapes d’accès à la confidentialité des apps – Crédits : Apple

Au départ, vous arriverez sur une page presque blanche. Mais après avoir lancé plusieurs applications, vous allez avoir une liste exhaustive des différents « appels » effectués. Cela vous laissera voir les comportements de chacune d’entre-elles.

D’ici peu, grâce à leur prochaine version bêta, Apple exigera des applications qu’elles obtiennent l’autorisation de l’utilisateur ou utilisatrice avant d’en communiquer les données. La commercialisations de vos données sur des apps ou des sites web détenus par d’autres entreprises deviendra ainsi entièrement dépendante de votre bon vouloir.

Source : Theverge