Windows 11 est en retard sur l’intégration des applications Android, mais il y a une solution

Microsoft rêve depuis quelques temps de combler le fossé entre Android et Windows. Il envisageait de laisser les applications Android s’exécuter telles-quelles sur les ordinateurs Windows depuis 2015. C’était juste avant le lancement de Windows 10. Et cet été, durant l’événement Windows 11 livestream Microsoft avait annoncé que Windows 11 serait compatible. Cela signifiait une intégration complète, à la source, de ces applications. Ainsi les utilisateurs auraient eu jusqu’à la possibilité d’installer des applications Android par eux-mêmes, via des fichiers APK.

Android n’est pas encore intégré a Windows – Crédits : Google et Windows

De plus, les applications Android devraient être disponibles via l’Amazon App Store intégrée à son tour a la boutique Microsoft . Très attendues, ces fonctionnalités sont absentes au lancement de Windows 11. Et pire encore, aucune date n’est encore annoncée quant à une prochaine mise à jour les intégrant. Mais ne désespérons pas, il reste possible d’utiliser ces applications téléphones sur son ordinateur, et ce n’est pas nouveau.

Les émulateurs de système Android

Il existe de nombreux émulateurs Android gratuits. Vous pouvez les télécharger et commencez à les utiliser dès maintenant. Aucun d’entre eux n’est parfait, et ils émulent des applications Android au lieu de les exécuter nativement comme Windows 11. Néanmoins, ils offrent une solution de contournement pour le moment. Celles que nous vous présentons sont gratuites. Vous pouvez les télécharger sur Tom’s guide en toute sécurité.

BlueStacks est le meilleur émulateur d’applications Android disponible sur Windows. Il y a deux raisons principales à cela : il est extrêmement simple à utiliser et il donne accès au Google Play Store. Tout est déjà là pour vous. Cela inclut le Google Play Store, mais aussi des applications système BlueStacks dotées de nombreuses fonctionnalités. Il prend en charge un clavier et une souris, ainsi que des manettes de jeu, dès la sortie de la boîte. GameLoop se concentre lui exclusivement sur les jeux, et en particulier, PUBG Mobile. Si vous voulez simplement exécuter des applications Android, ce n’est pas l’émulateur pour vous. Pour les joueurs, cependant, c’est parfait. PUBG Mobile est préinstallé et vous avez accès à plus de 1 000 titres via la boutique Google Play Games. Le seul point de discorde est le logiciel anti-triche, qui s’exécute en arrière-plan chaque fois que GameLoop est opérationnel. Enfin nous pouvions aussi citer l’émulateur Memu. Moins centré sur les jeux, il aboutit neanmoins à la désactivation de la virtualisation, qui est le mode par défaut pour la plupart des PC. Ainsi vous pouvez activer la virtualisation du processeur via votre BIOS, mais cela peut être dérangeant.

Source : digitatrends