iPhone : un étudiant remplace le port Lightning par un port USB-C qui fonctionne

Apple conserve encore le port Lightning sur ses iPhone, du moins pour le moment. Un étudiant en ingénierie a donc eu l’idée de remplacer le port Lightning par un port UBS-C sur son iPhone X. Cela fonctionne et il peut même transférer des données.

En attendant l’arrivée d’un iPhone sans port équipé d’un transfert de données sans fil, Apple continue d’utiliser son port propriétaire Lightning sur les iPhone. Cette année, l’iPhone 13 dont nous avons eu l’occasion de tester les améliorations ne fait pas exception à la règle. Le port Lightning est toujours présent. Il n’est donc pas compatible avec les appareils et câbles USB-C, à moins d’utiliser un adaptateur USB-C (femelle) vers Lightning (mâle).

iPhone X – Crédit : Bagus Hernawan / Unsplash

Un étudiant en ingénierie n’a pas attendu qu’Apple se décide enfin à passer à l’USB-C. Il a décidé de bricoler lui-même le tout premier iPhone compatible USB-C au monde. Encore plus impressionnant, cet iPhone X modifié fonctionne parfaitement et il peut le recharger et même transférer des données.

Faute d’un véritable iPhone avec USB-C, un étudiant l’a bricolé lui-même

L’étudiant Kenny Pillonel a partagé son exploit dans une courte vidéo de démonstration sur YouTube. Il est en train de préparer une vidéo plus longue qui détaille tout le processus. En effet, il ne suffit pas de simplement remplacer le port Lightning de l’iPhone par un nouveau port USB-C.

Grâce à la rétro-ingénierie du connecteur C94 d’Apple, Kenny Pillonel a créé un circuit imprimé compatible USB-C. Il a ensuite retiré le port Lightning de l’iPhone pour le remplacer par un port USB-C femelle. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, le nouveau port de l’iPhone X fonctionne. L’étudiant arrive à recharger son iPhone et à transférer des données depuis son ordinateur.

Kenny Pillonel a expliqué s’être lancé dans ce projet parce que « tout ce que je possède a un port USB Type-C, dont il serait très pratique de convertir un iPhone aussi. Avoir un câble et un chargeur pour tout recharger ». En effet, de nombreux propriétaires d’iPhone préfèreraient désormais avoir un port USB-C. D’autant plus qu’Apple l’a déjà adopté sur l’iPad Pro, l’iPad Air, le nouvel iPad Mini et les MacBook.

Source : Digital Trends