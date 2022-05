iPod : les meilleures alternatives en 2022

© Unsplash

Quel lecteur de musique dédié acheter en dehors du dernier iPod Touch d’Apple ? Que faire si vous recherchez une option avec un meilleur son, ou un lecteur de musique portable prêt à l’emploi qui, contrairement à l’iPod, lit de la musique en haute qualité ? La bonne nouvelle est qu’il existe de nombreuses et excellentes alternatives à l’iPod qui vous offriront toutes ces choses et plus encore.

Notre sélection des meilleures alternatives à l’iPod Touch en 2022

Tous les lecteurs de musique portables que nous avons répertoriés ci-dessous font partie des meilleurs du moment. Ils disposent d’un espace de stockage décent, qui peut être étendu par le biais d’une carte microSD. Ces lecteurs audio, plus audiophiles que l’iPod Touch et proposés sous la barre des 600 euros, prennent en charge des fichiers à 192 kHz et au-delà, ainsi que le Bluetooth, le décodage et la lecture de fichiers DSD et MQA, etc. Certains peuvent même servir de DAC pour améliorer le son de votre ordinateur portable.

Cowon Plenue D3

Cowon Plenue D3 Un baladeur compact doté d'une autonomie monstre 369 €€ > Amazon On aime Format de poche

DAC 4 bits / 192 kHz, DSD, sortie symétrique et asymétrique

Bluetooth aptX On n’aime pas Des défauts de batterie constatés sur plusieurs modèles

L'autonomie en FLAC qui déçoit Verdict : Le Cowon Plenue D3 est une référence sur le marché des lecteurs audio portables en 2022. Proposé à moins de 400 euros (soit le même prix qu’un iPod Touch survitaminé), il a tout pour plaire. Son format de poche est agréable, sa qualité audio excellente pour le prix et, on ne pourra qu’apprécier son design. Malgré son autonomie de 45 heures, on regrettera toutefois le fait qu’il tienne moins bien la route lorsque l’on écoute des musiques en FLAC.

Le Cowon Plenue D3 est l’un des meilleurs baladeurs audiophiles du marché en 2022. Proposé sous la barre des 400 euros, son rapport qualité prix est presque imbattable. Il dispose d’une autonomie de batterie allant jusqu’à 45 heures — si vous lisez des fichiers MP3 — ou 30 heures lorsque vous écoutez des fichiers haute définition à un volume moyen. La compatibilité des fichiers WAV, FLAC, ALAC, AIFF et DSD128 24 bits/192 kHz est également de la partie, en natif, de sorte que les fichiers DSD ne soient pas convertis en PCM pendant la lecture.

Le baladeur profite du Bluetooth, d’un port USB-C, d’une sortie casque asymétrique mini-jack 3,5 mm et une sortie casque symétrique 2,5 mm, d’une molette de volume bien pensée et d’un double DAC. Le tout, dans un format boîte d’allumettes (79,2 x 53,1 x 16,2 mm pour un poids de 103 grammes). Son petit écran LCD couleur de 2,8″ en 320×240 pixels affiche 48 réglages dont 16 réglages utilisateur. Il profite d’une mémoire interne de 64 Go et externe en microSD jusqu’à 128 Go max.

Cayin N3 Pro

Cayin N3 Pro Pas d'applications de streaming, mais un mode DAC USB et Bluetooth 499 €€ > Rue du Commerce On aime DAC AKM d'excellente facture

Sortie audio numérique

Compatibilité HiBy Link

Voir les tubes à travers la fenêtre On n’aime pas Écran très correct, sans artifices

Fourni sans carte microSD (et éjection de celle-ci difficile) Verdict : Le N3 Pro offre une excellente qualité sonore, avec la possibilité de changer de tonalité et de timbre. Compatible HiBy Link, sa qualité de finition et sonore sont difficiles à reprocher, surtout pour le prix. D’un autre côté, il ne fonctionne pas sur Android. Ainsi, il n’y a pas la possibilité d’installer des d’applications. Vous pourrez toutefois diffuser de la musique depuis votre smartphone et la diffuser sur le N3Pro, par exemple.

Le Cayin N3 Pro, plus cher, est un excellent choix qui ravira les audiophiles. Équipé d’un double DAC et d’une section pré-amplification à tubes en plus de la section pré-amplification classique à transistors, il est compatible PCM et DSD. Il peut fonctionner comme un DAC USB et Bluetooth. Fait appréciable, on aperçoit les tubes à travers une fenêtre, située sous l’écran, protégés des chocs et des vibrations.

Le baladeur intègre un lecteur de cartes microSD avec une capacité de 1 To maximum. En plus d’un port USB-C, la connectique Cayin N3 Pro comprend deux sorties casques, une asymétrique en mini-jack 3,5 mm et une symétrique en Pentaconn 4,4 mm.

Le système d’exploitation du Cayin N3 Pro est compatible HiBy Link (en lien avec l’app HiBy Music pour accéder aux fichiers audio du baladeur et en piloter la lecture avec le smartphone). Enfin, son autonomie atteint les 12 heures approximativement, écran éteint. La batterie se recharge en 2 heures.

Shanling M6

Shanling M6 L'alternative presque parfaite à l'iPod Touch, mais plus cher 569 €€ > CDiscount On aime Le WiFi et la possibilité d'installer des apps

2 To de stockage maximum

Le module Bluetooth On n’aime pas L'autonomie un peu faiblarde

L'intégration un peu médiocre des services de streaming Verdict : Le Shanling M6 version 21 contient de nombreuses fonctionnalités logicielles haut de gamme et offre une exclelente connectivité. Magnifique sous tous les angles, il bénéficie d’un design élégant, d’un caractère sonore doux et dynamique, en plus d’Android 7.

Shanling fait d’excellents baladeurs audiophiles. À deux cents euros de plus que le dernier iPod Touch, de 32 Go ou 64 Go (extensible jusqu’à 2 To), est un baladeur équipé d’un double DAC jusqu’à 32 bits / 768 kHz et DSD 256. Il est compatible Bluetooth aptX HD, LDAC, WiFi et peut être utilisé comme DAC USB. L’appareil tourne sous Android et peut donc accueillir des applications comme Spotify ou Deezer.

Il intègre deux sorties casque symétriques (en 2,5 mm et 4,4 mm) et une sortie asymétrique (en 3,5 mm), avec une compatibilité FLAC, WMA, AIFF, ALAC, MAV, OGG, DSD 256 et MQA. On retrouve un module Bluetooth pour une connexion avec un casque ou des écouteurs en Bluetooth, ce qui est appréciable. Son grand écran tactile le rend très agréable à utiliser. Sa batterie offre jusqu’à 12 heures d’autonomie avec la sortie asymétrique et jusqu’à 9 heures avec la sortie symétrique.

Quelles marques privilégier en alternative à l’iPod Touch ?

Outre les dizaines de produits de facture douteuse qui envahissent les marketplaces en ligne, il existe une poignée d’excellentes marques à privilégier pour prendre une alternative à l’iPod. On recommandera bien évidemment les marques et produits listés plus haut, mais aussi la marque Astell&Kern (l’AK70 MKII ou A&Ultima SP1000M notamment), Sony (le NWE394/B), SanDisk (SDMX30-032G) ou encore, FiiO et Mibao.

Pourquoi acheter un lecteur audio portable en 2022 ?

Que vous souhaitiez économiser la mémoire (et la batterie) de votre téléphone ou que vous souhaitiez que votre son soit aussi bon que possible, l’achat d’un lecteur de musique portable peut être un excellent choix. Avec la disparition de l’iPod d’Apple ces dernières années (seul le Touch aura survécu — et il s’agit d’un excellent produit dans l’ensemble), le marché des lecteurs de musique compte aujourd’hui de nombreux lecteurs réputés. Le choix s’offre donc à vous.