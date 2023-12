Les 10 meilleures séries de tous les temps, vous ne pouvez pas les manquer

© Netflix

Il n’est pas toujours évident de choisir une nouvelle série quand on vient d’en terminer une. En général, l’offre pléthorique des services de SVOD déstabilise plus le téléspectateur qu’autre chose. Amazon Prime Video, Netflix et autres Disney+ comptent des milliers de programmes, alors les abonnés à toutes ces plateformes ont l’embarras du choix.

Pour vous aider, nous avons établi une liste des 10 meilleures séries de tous les temps. Il s’agit de shows immanquables que vous retrouverez sur les plus grandes plateformes de SVOD.

1/ Game of Thrones

Game of Thrones est LE show qui a suscité le plus d’excitation au XXIe siècle. Chaque saison, chaque épisode, chaque moment fort de la série était partagé et commenté sur les réseaux sociaux. L’adaptation du roman le Trône de Fer de George R.R Martin ne fait rien comme les autres, dès la première saison.

© HBO

Même les personnages centraux au récit ne sont pas épargnés dans Game of Thrones. Ce traitement surprend autant qu’il passionne les fans, également conquis par cette guerre pour le pouvoir qui s’étale sur huit saisons. Les affrontements à l’arme blanche ont aussi contribué au succès du programme.

De grandes batailles à la mise en scène extraordinaire resteront sûrement longtemps dans la mémoire des téléspectateurs. Rappelons que chaque épisode de la dernière saison coûtait tout de même 15 millions de dollars à produire, pour un résultat spectaculaire à l’écran… au détriment de l’écriture, malheureusement. Les fans pourront se consoler avec les huit spin-offs de Game of Thrones en préparation chez HBO.

2/ Breaking Bad

© Netflix

Impossible de ne pas intégrer Breaking Bad à la liste des meilleures séries de tous les temps. Le show porté par Bryan Cranston a marqué des millions de téléspectateurs. L’histoire de Walter White, un professeur de chimie qui se lance dans le trafic de méthamphétamine pour assurer un avenir financier avec sa famille, commence plutôt tranquillement.

À lire aussi > Pourquoi le nombre d’épisodes dans la série est important dans Breaking Bad ?

On suit l’évolution des personnages très charismatiques de Breaking Bad avec délectation. Bien sûr, la descente aux enfers de Walter se trouve au centre du récit, fait de moments poignants absolument grandioses. La réalisation exceptionnelle de la série et sa bande son somptueuse contribue à rendre Breaking Bad encore plus marquant.

3/ The Wire

Plus de 20 ans après ses débuts sur HBO, The Wire fait toujours partie des meilleures séries de l’histoire de la télévision. On y suit l’évolution de la ville de Baltimore, qui est en quelque sorte le personnage principal de « Sur écoute » (en VF). Le trafic de drogue rythme la vie de la commune du Maryland. Si ce sujet est en toile de fond de toutes les saisons, chacune d’entre elle aborde une composante différente de Baltimore.

© Prime Video

The Wire aborde de nombreux sujets socio-politiques avec une grande justesse. La série traite le racisme, la lutte contre le trafic de drogue, contre le terrorisme, le système scolaire ou encore la presse avec profondeur, réalisme et intelligence. Les personnages tout aussi développés et profonds que le scénario rendent le programme encore plus prenant.

On peut seulement reprocher à The Wire un rythme un peu mou, mais cela contribue à nous donner le sentiment que la série se déroule dans un monde normal, où les événements ne sont pas précités simplement pour accrocher le téléspectateur.

4/ Flower of Evil

Flower of Evil est le seul et unique drama coréen de notre liste des meilleures séries de tous les temps. The Glory, disponible sur Netflix, aurait pu y avoir sa place, mais selon nous, Flower of Evil est encore plus marquant. Vous ne l’avez peut-être jamais vu et pourtant, il n’y a pas besoin des codes secrets Netflix pour y accéder.

© Netflix

Baek Hee Seong, Cha Ji-Won et leur fille Eun-ha semblent mener la vie dont toutes les familles rêveraient. En réalité, l’artisan dissimule un lourd passé, sur lequel sa femme va commencer à enquêter sans le savoir à cause d’une affaire criminelle.

Flower of Evil est rythmé d’une main de maître entre l’enquête de Cha Ji-Won, les efforts de Baek Hee Seong pour cacher la vérité à sa femme et les moments passés à deux par le couple. Le suspense est omniprésent dans le drama coréen, qui compte de nombreux moments d’émotions. Les sublimes musiques de Kim Jun Seok rendent les séquences dramatiques encore plus poignantes. Une quête de vérité teintée de romantisme immanquable à retrouver sur Netflix.

5/ Unbelievable

© Netflix

Il faut avoir le cœur bien accroché pour regarder Unbelievable. La série est basée sur des faits réels. Elle raconte l’histoire de Marie, qui se fait violer dans son appartement. Au moment de sa déposition, la jeune femme est accusée d’avoir menti au sujet de son viol. En parallèle, deux policières enquêtent sur une série de faits similaires.

La mini-série Netflix prend aux tripes dès les premiers instants pour la gravité des faits et l’injustice subie par Marie. L’actrice Kaitlyn Dever excelle dans ce malheureux rôle de victime que personne ne veut croire. L’enquête autour du violeur en série qui sévit dans le Colorado apporte une bonne dose de suspense à Unbelievable, qui fait partie des pépites du catalogue de Netflix.

6/ Dans leur regard

© Netflix

Encore une mini-série Netflix inspirée d’une histoire vraie. En 1989, une joggeuse New Yorkeuse est victime de viol et de tentative de meurtre alors qu’elle courait à Central Park. Quatre Afro-Américains et un Hispanique présents sur les lieux vont être arrêtés, puis poussés à faire de faux aveux.

La série découpée en quatre épisodes de plus d’une heure touche en plein cœur à cause de la situation tragique vécue par la joggeuse et les enfants innocents. Dans leur regard ramène les téléspectateurs au cœur d’un pays en pleine tension raciale. Ce contexte est abordé avec intelligence et sobriété, comme son récit. Les acteurs principaux excellent tous dans leur rôle, rendant l’histoire encore plus poignante.

À lire > Quelles sont les meilleures séries à voir en streaming en décembre 2023 ?

7/ Dark

Dans Dark, nous suivons l’histoire de la petite ville de Winden, qui va être bouleversée par la disparition mystérieuse d’un enfant, Mikkel. Son père, le policier Ulrich Nielsen, se lance à la recherche de son fils, disparu dans les mêmes conditions étranges que son frère 33 ans plus tôt, en 1986.

© Netflix

Le synopsis de Dark peut laisser penser qu’il s’agit d’un thriller classique, mais il n’en est rien. La série allemande nous surprend non seulement pour la profondeur de son récit, mais surtout grâce à ses twists scénaristiques. On se retrouve rapidement embarqué dans le quotidien des quelques habitants Winden présentés par le show.

Dark offre trois saisons de qualité, pleine de surprises et particulièrement émouvantes. Il vaut mieux se concentrer en regardant le programme en raison de son histoire particulièrement complexe.

8/ Chernobyl

© HBO

Chernobyl, show diffusé sur HBO à sa sortie, relate la catastrophe nucléaire du même nom datée de 26 avril 1986. La mini-série fait vivre aux téléspectateurs aussi bien les événements qui se jouent à l’intérieur qu’à l’extérieur de la centrale nucléaire ukrainienne.

Le programme qui revient sur l’explosion du réacteur n°4 en seulement cinq épisodes subjugue grâce à sa mise en scène sobre, renforçant le sentiment de réalisme. Même chose pour le jeu d’acteur tout aussi juste des acteurs, qui implique encore plus émotionnellement le téléspectateur. Chernobyl est une série importante aussi bien pour parfaire sa culture générale que pour la qualité de la fiction.

9/ Prison Break

Prison Break fait partie des programmes les plus populaires des années 2000. Nous suivons l’histoire de Michael Scofield, un ingénieur qui va volontairement se faire incarcérer dans le pénitencier de Fox River, où se trouve son frère. Michael veut faire libérer Lincoln, qui clame son innocence depuis qu’il est accusé d’avoir tué le frère de la vice-présidente des États-Unis.

© FOX

Le suspense est à son comble dans presque chaque épisode de Prison Break. Même si certains ne considèrent pas la série comme un chef-d’œuvre à cause de la qualité inégale de chaque saison, le show reste un incontournable grâce à l’ingéniosité de son récit, de ses personnages et ses énormes moments de tensions. L’intelligence du très charismatique Michael fait partie des grandes forces du programme.

Prison Break est plus profond qu’il n’y paraît, puisque le show aborde aussi la culpabilité ressentie par le personnage principal en raison des actes commis pour prouver l’innocence de son frère. Si vous voulez (re)voir la série, vous pouvez retrouver toutes les saisons sur Disney+. Rappelons qu’une nouvelle série dans l’univers de Prison Break est en développement.

10/ South Park

© Comedy Central

La comédie culte écrite par Trey Parker et Matt Stone fait partie des plus anciens shows encore diffusés à la télévision. Stan, Kyle, Cartman et Kenny amusent dans le monde entier depuis la première saison en août 1997. L’humour irrévérencieux du dessin animé, qui se moque de tout et de tout le monde, a conquis des millions de fans.

South Park ne manque jamais l’occasion de coller à l’actualité, que ce soit en parodiant les élections américaines, en imaginant le monde 40 ans après la pandémie de la COVID-19. Bien sûr, la série très vulgaire n’est pas à mettre sous les yeux de tout le monde. Amazon Prime Video, qui possède les droits, classe même la série comme interdite aux moins de 18 ans. Si vous avez l’âge, vous pouvez profiter des meilleurs épisodes de South Park sur la plateforme.