IPTV : un championnat de football obtient le blocage des sites illégaux en France

Les sites de streaming illégal et l’IPTV sont plus populaires que jamais lorsqu’une saison de football arrive à son terme et que les grands rendez-vous européens s’enchaînent. Les fans de football ne devraient pas tous suivre la finale de la Ligue des champions légalement, comme ce fut certainement le cas du PSG-Dortmund en demi-finale.

En revanche, les amateurs de ballon rond devraient prochainement avoir plus de mal à regarder les matchs des deux premières divisons espagnoles de manière illicite. Une ordonnance de référé va obliger les FAI à bloquer les sites de streaming illégal qui diffusent les rencontres de LaLiga.

Les matchs de LaLiga bientôt inaccessibles via le streaming pirate et l’IPTV illégal

Vous aviez l’habitude de suivre les matchs de foot du Real Madrid ou du Barça sur des sites de streaming illégal ? C’est sûrement bientôt terminé. Le tribunal judiciaire de Paris vient d’accorder ce 7 mai à LaLiga le droit de demander aux fournisseurs d’accès à Internet tels qu’Orange, Bouygues Telecom, Free, Outremer Telecom et SFR de bloquer les sites illégaux qui diffusent ses matchs.

Les FAI disposeront de trois jours pour restreindre l’accès à une plateforme en bloquant son nom de domaine après son identification. Ils doivent également condamnés les sites illégaux « non encore identifiés à la date de la présente décision », comme le rapporte RMC Sport. Notez que les plateformes permettant d’accéder à des services illégaux d’IPTV sont aussi visées.

LaLiga mène une bataille de longue haleine pour tenter d’empêcher les sites de streaming illégal et l’ITPV de lui nuire. En septembre dernier, son président Javier Tebas se félicitait d’avoir fait supprimer 58 applications Android qui cumulaient plus de 4 millions de téléchargements.

Sa campagne anti-piratage connaissait un petit couac en mars dernier, lorsqu’une affichait avait contribué à faire connaître une plateforme diffusant illégalement du football. Quoi qu’il en soit, la décision du tribunal judiciaire de Paris est une nouvelle victoire pour LaLiga et un coup dur porté aux amateurs de streaming illégal.

Les sites pirates diffusant généralement des matchs des principaux championnats européens et la Ligue des champions, l’ensemble des fans de football devrait se retrouver impacté par cette ordonnance. Rappelons que beIN Sports possède les droits de diffusion de la première division espagnole en France.