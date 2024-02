IPTV : Canal+ fait arrêter un Français qui vendait des abonnements à 50€/an

Un Français vendait des abonnements IPTV à 50 euros par an. Ces derniers permettaient de regarder Canal+ et d’autres services comme Netflix ou Prime Video. Rattrapé suite à une enquête interne, l’homme va devoir répondre de ses actes devant la justice.

Il existe des services IPTV totalement légaux. Mais au fil des années, nombre d’alternatives illégales ont émergé sur le marché. Popularisées sur les réseaux sociaux et par certains influenceurs, ces solutions sont évidemment dans le viseur des autorités et des ayants droit. Alors que beIN a fait bloquer dernièrement plusieurs IPTV illégales, La Dépêche du Midi rapporte le cas d’un quadragénaire français rattrapé par la patrouille.

Cet habitant de Colomiers (Haute-Garonne) avait lancé une plateforme IPTV à un tarif très agressif. Moyennant 50 euros par an, ses abonnés pouvaient visionner les chaînes Canal+ ainsi que plusieurs services de SVOD à l’instar de Netflix, OCS, HBO Max et Prime Video. De quoi leur faire faire de grosses économies, s’abonner à ces plateformes via la voie légale étant bien plus coûteux.

IPTV illégale : l’enquête de Canal+ porte ses fruits

C’est en 2022 que l’homme commence son commerce illégal, proposant des formules allant de 50 à 70 euros. Il parvient à séduire plusieurs clients, attirés par les prix dérisoires proposés pour une telle variété de services. Mais Canal+, très actif dans la lutte contre les plateformes illégales, a vent de ses agissements et ouvre une enquête.

Laquelle mène la chaîne à la page “anonymouspro”. Canal+ porte plainte comme le propriétaire du site puis partage les informations glanées par ses enquêteurs avec les autorités. Le contrevenant est rapidement identifié puis arrêté début février 2024. Il reconnaît les agissements qui lui sont reprochés, confirmant avoir mis en vente des dizaines d’abonnements IPTV de 2022 à 2023. Un commerce qui lui aurait permis d’empocher près de 5000 euros.

Cette somme serait toutefois sous-évaluée selon les enquêteurs. La justice devra tirer l’affaire au clair lors du procès qui se tiendra le 25 mars 2025 au tribunal correctionnel de Toulouse. Selon un rapport récent, le téléchargement illicite et les IPTV Illégales ont eu le vent en poupe en 2023. Voici les plateformes pirates les plus populaires dans la catégorie streaming et IPTV :

