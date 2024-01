IPTV : plusieurs sites bloqués par beIN, la chaîne en guerre contre les pirates

Face à des IPTV illégales en recrudescence, beIN a fait bloquer plusieurs dizaines de sites qui diffusaient des championnats européens et d’autres qui diffusent l’actuelle CAN. La lutte se poursuit.

Les IPTV sont dans le viseur des autorités. Du moins les illégaux, très prisés par les CSP+ français selon une étude. Le sport représente une large part et le football n’échappe pas au phénomène. Comme nous l’apprend L’Informé, ce sont 56 sites IPTV illégaux (et streaming) qui ont été fermés suite à la demande de beIN.

56 sites et 70 autres bloqués à la demande de beIN

Le football regroupe des millions de spectateurs et il y a beaucoup d’argent en jeu. Le diffuseur beIN ne le sait que trop bien et face à des sites qui diffusent illégalement la compétition, un référé du tribunal judiciaire de Paris bloque 56 sites diffusant des championnats européens avec obligation pour les fournisseurs d’accès d’en restreindre l’accès. Mais ce n’est pas tout puisque 70 autres sites diffusant l’actuelle CAN ont été bloqués.

Cette décision s’inscrit dans la lutte des ayants droit contre le piratage de contenu protégé. En termes de cinéma et séries, Hollywood a d’ailleurs félicité la France. Un pays où le piratage a une large place selon de récentes études. Caroline Guenneteau, secrétaire générale adjointe de beIN Media Groupe et directrice juridique de beIN Sports France, se félicite de cette décision : « Il est très important d’être proactif au début de la compétition où il y a un maximum de flux illicites ».

Les ayants droit perdent beaucoup d’argent

Le piratage coûte cher aux ayants droit selon plusieurs rapports. Les IPTV illégales sont utilisées par 5,1% de la population française avec un trou de 500 millions d’euros par an pour les diffuseurs. Prochainement, comme le rapporte 01Net, la lutte pourrait s’intensifier. Les ayants droit accéderont à une plateforme permettant d’actualiser les listes noires des fournisseurs d’accès et des autorités.

Reste à savoir si cette lutte sera efficace alors que les pirates redoublent d’ingéniosité. Le piratage ne ralentit pas, bien au contraire, et le nombre de sites a explosé en 2023. La répression ne fonctionne pas et ne décourage personne d’ouvrir des IPTV illégales. Cette année risque d’être encore chargée pour les ayants droit face au vol de leur contenu protégé.

