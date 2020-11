Iron Man : Robert Downey Jr. ne pensait pas faire une carrière de super-héros

Dans une interview datant de 2008, Robert Downey Junior évoque l’évolution de sa carrière. Alors que le tout premier Iron Man vient de sortir en salles, l’acteur n’imagine alors pas qu’il continuera à jouer un super-héros dans les années à venir.

Robert Downey Jr. a porté l’armure d’Iron Man pendant plus de dix ans – Crédit : Marvel Studios

À l’époque, Downey Junior venait de faire son retour au cinéma avec Kiss Kiss Bang Bang. Il a enchaîné ensuite des films plutôt sérieux, tels que Good Night and Good Luck de George Clooney ou encore le thriller Zodiac de David Fincher. Le voir enfiler l’armure d’Iron Man au cinéma en a donc surpris beaucoup, y compris l’acteur lui-même. Le rôle avait d’ailleurs failli être donné à Tom Cruise, ce qui aurait certainement changé beaucoup de choses dans le MCU.

Dans cette interview pour une chaîne australienne, le journaliste fait remarquer à Downey Jr. qu’il ne l’imaginait pas en tant que « super-héros de blockbuster d’été ». L’acteur acquiesce et admet que les rôles qu’il a joués dans le passé « n’indiquaient pas qu’il ferait quelque chose comme ça », faisant référence à Iron Man. Puis sur un ton ironique, il poursuit : « Mais maintenant il est difficile d’imaginer un blockbuster estival sans moi et ça c’est une bonne nouvelle. ».

Mais il enchaîne ensuite avec une prédiction très drôle, compte tenu de son long parcours dans le MCU. « Mon dieu et si dans huit ans je suis encore en train d’essayer d’être action man, c’est tellement pathétique. Et là j’ai une houppette et je prends clairement des hormones de croissance… ».

Un MCU sans Iron Man

Robert Downey Junior trouvait donc l’idée de devenir le héros du MCU plutôt comique. L’acteur n’a peut-être pas opté pour une houppette dans les cheveux, mais il a suivi un entrainement physique intense et un régime strict pour incarner le leader des Avengers.

Bien qu’il ait eu du mal à concevoir à l’époque cet avenir en tant que super-héros, Robert Downey Jr. avait au moins raison sur un point. Pour tous les fans d’Iron Man, il est désormais bien difficile d’imaginer un été, et surtout un univers cinématographique Marvel sans Tony Stark. Certains développent donc des théories sur un potentiel retour du personnage, mais Downey Jr. a déclaré encore récemment qu’Iron Man et le MCU étaient définitivement « derrière lui ».

