Marvel : comment Iron Man pourrait-il revenir dans le MCU ?

Les fans de Marvel ont encore du mal à se remettre du sacrifice ultime d’Iron Man qui a sauvé l’humanité dans une scène totalement épique d’Avengers : Endgame. Ce rebondissement inattendu a probablement fortement contribué à propulser Avengers : Endgame au rang de film culte. Néanmoins, Iron Man pourrait revenir dans le MCU en s’inspirant de l’histoire des comics Secret Wars.

Le Beyonder à l’origine d’une nouvelle version d’Iron Man

Publié en 2015, ce crossover n’est pas à confondre avec les comics des Guerres Secrètes des années 80. L’intrigue est similaire, mais l’histoire accueille des nouveautés. Étant capable de déformer les réalités, l’entité cosmique Le Beyonder réunit le MCU (Terre-616) et plusieurs univers alternatifs : Terre-1610, House of M et Age of Apocalypse. Une nouvelle planète Battle World est alors formée. Le Beyonder n’a qu’un seul objectif : réunir les super-héros et les vilains du Multivers pour les voir s’affronter dans des batailles épiques. Dans Secret Wars, plusieurs versions d’un super-héros se retrouvent rassemblées dans un même univers. Cela signifie donc que Tony Stark est également présent.

Les studios Marvel pourraient décider de s’inspirer de Secret Wars pour ramener Tony Stark et éventuellement d’autres super-héros disparus dans le MCU. De plus, les X-Men et les Quatre Fantastiques pourraient cohabiter avec les Avengers. Si Tony Stark fait son retour, ce ne sera pas le même qui s’est sacrifié. Il pourrait être issu d’un univers alternatif où il n’est jamais devenu le philanthrope que nous connaissons. On pourrait alors assister à la naissance d’un tout nouveau Iron Man.

Iron Man pourrait revenir non pas en super-héros, mais en super-vilain pour la Phase 4 ou 5

Et si Tony Stark ne revenait pas en super-héros, mais en vilain ? C’est une piste que les studios explorent peut-être déjà. Comme vous le savez probablement déjà, le Tony Stark que nous connaissons a toujours été angoissé des menaces en provenance de l’Espace qui viendraient raser l’humanité. Issu d’un autre univers, il pourrait décider de détruire les autres, y compris le MCU, pour protéger le sien. Iron Man aurait alors les capacités de devenir le super-vilain de la Phase 4 ou 5, et peut-être même surpasser Thanos. Tout est possible avec le multivers.

