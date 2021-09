ISS : Thomas Pesquet partage une photo sublime de la Terre en pleine nuit

Depuis l’ISS, Thomas Pesquet a capturé une photo sublime de la Terre en pleine nuit. On aperçoit l’Asie de nuit avec les lumières scintillantes des villes et des bateaux de pêche en mer. L’ISS offre une vue magnifique sur notre planète.

L’astronaute français Thomas Pesquet est à bord de l’ISS depuis avril 2021 pour sa deuxième mission spatiale. Il partage régulièrement des images et des vidéos capturées depuis la Station spatiale internationale. Il ne manque pas non plus de partager quelques fois son quotidien avec ses collègues comme le dîner français qu’il avait préparé pour célébrer le 14 juillet dans l’Espace.

Photo de la Terre prise depuis l’ISS – Crédits : Thomas Pesquet / NASA / ESA

Thomas Pesquet a capturé une photo particulièrement impressionnante de la Terre le 30 juillet dernier. Il se trouvait alors dans la Cupola de l’ISS. Il s’agit d’une coupole d’observation panoramique dotée de 7 hublots. Elle se trouve sur le côté de la Station spatiale internationale et elle fait face à la Terre. D’ailleurs, le nouveau module russe Nauka que Thomas Pesquet nous a fait visiter a aussi une fenêtre avec une vue magnifique sur la Terre.

L’Asie de nuit et la bande lumineuse orange autour de la Terre offrent une vue extraordinaire

En plus de servir pour les arrimages de capsules spatiales ou pour piloter le bras robotique télécommandé, la Cupola permet avant tout d’avoir une vue sublime de la Terre, de jour comme de nuit. Thomas Pesquet a partagé cette photo magnifique sur son compte Twitter. Il a déclaré que : « L’Asie de nuit nous offre un spectacle magistral. Les lumières des villes, quelques éclairs au passage et des flottes entières de bateaux de pêche en mer ! ».

L’Asie de nuit nous offre un spectacle magistral. Les lumières des villes, quelques éclairs au passage et des flottes entières de bateaux de pêche en mer ! #MissionAlpha https://t.co/Qf9pnErIfB pic.twitter.com/sJImFscKzt — Thomas Pesquet (@Thom_astro) September 10, 2021

L’astronaute français a donné plus de précisions passionnantes sur Flickr : « l’Asie de nuit nous offre un son et lumière… sans le son. Les lumières des villes resplendissent – on les devine même sous les nuages. Quelques éclairs au passage, et des bateaux de pêche en mer : selon Aki, les points verts sont des éclairages de navires utilisant cette couleur pour pêcher le calamar ! ». Aki est le surnom de l’astronaute japonais Akihiko Hoshide qui se trouve aussi à bord de l’ISS en ce moment. D’ailleurs, Akihiko Hoshide avait pris un selfie dans l’Espace en septembre 2012 qui est devenu iconique.

Comme vous pouvez le voir sur la photo de Thomas Pesquet, la bande lumineuse orange qui borde la Terre est un phénomène naturel de lumière semblable à celui des aurores boréales. Il se produit lorsque le rayonnement ultraviolet du Soleil énergise les molécules dans l’atmosphère. La teinte orange provient de la collision d’atomes de sodium à 90 km d’altitude.

Source : Space.com