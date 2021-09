James Bond : Daniel Craig a cassé le nez de Bautista sur le tournage de Spectre

Bautista a été blessé sur le tournage de cette scène – Crédit : Universal Pictures, MGM

Bautista est de ces anciens catcheurs désormais très présents au cinéma. Le plus gros exemple reste Dwayne Johnson, alias The Rock, est le meilleur exemple tandis que CM Punk a plusieurs rôles horrifiques à son actif. Bautista a été révélé par son interprétation de Drax dans Les Gardiens de la Galaxie, apparu ensuite dans Blade Runner 2049 et… Spectre ! Mais dans l’avant-dernière aventure de Daniel Craig en tant que 007, l’interprète de James Bond a cassé le nez à l’ancien catcheur. Une confidence en marge de la sortie de Mourir peut attendre, le plus long des épisodes de la franchise.

Daniel Craig a cassé le nez de Bautista par erreur (et a eu peur)

Bautista n’est pas fait en sucre ! L’homme est ancien catcheur ultra célèbre, autrefois videur et ceinture violette de jiu-jitsu brésilien. Autant dire que ce dernier a l’habitude de prendre des coups. Avec ce portrait en tête, Daniel Craig ne s’attendait pas à blesser Bautista ! Et pourtant…

Sur le tournage de Spectre, Daniel Craig confie avoir cassé le nez de son coéquipier. Lors d’une séquence de combat dans un train, l’interprète de James Bond a révélé les dessous de cette cascade.

Comme je l’ai dit, c’est un grand gaillard, un lutteur professionnel, vous ne voulez pas vous frotter à lui. Et je lui ai collé ce coup de poing, je l’ai touché au nez et j’ai entendu un craquement. J’ai fait : « Oh mon dieu, non ! » et me suis enfui. Parce que je pensais qu’il allait se venger. Il était si gentil. – Daniel Craig

Bautista a simplement remis son nez en place

Daniel Craig revient dans Mourir peut attendre – Crédit : Universal Pictures, MGM

Bautista n’en a pas tenu rigueur à Daniel Craig. Après tout, cette blessure n’avait rien de volontaire et l’homme a l’habitude de mettre son corps à rude épreuve. Rappelons que Dwayne Johnson a aussi partagé la longue liste de ses blessures sur des tournages !

L’anecdote ne s’arrête pas là. Bautista a simplement remis son nez en place sur le champ pour refaire la prise… Daniel Craig admet avoir été gêné puisque l’interprète de 007 a arrêté la production de Spectre pendant plusieurs semaines suite à une blessure ! Il semblerait que Bautista ait le cuir solide.

Source : WGTC