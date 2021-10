James Bond préféré, cascades, gadgets, Daniel Craig dévoile tout

Daniel Craig, en marge de la sortie de Mourir peut attendre, est revenu sur sa carrière en tant que James Bond. L’occasion de dévoiler son film préféré, sa cascade favorite et revenir sur le peu de gadgets dans ses films.

Mourir peut attendre signe l’ultime interprétation de Daniel Craig en tant que James Bond. L’acteur tourne la page de 15 ans dans la peau de l’agent secret alors qu’il confie ne pas s’intéresser à son successeur. Quant à Henry Cavill, souvent réclamé, ne comptez pas sur l’homme. Ce dernier préfère incarner un méchant, pas plus. Et en marge de la sortie mondiale de Mourir peut attendre avec ses premières critiques, Daniel Craig se confie longuement sur le rôle d’une vie. L’interprète de 007 révèle son James Bond préféré, la cascade qui l’a marqué et la faible présence des gadgets dans ses films.

Daniel Craig apprécie beaucoup l’un des films avec Sean Connery

Goldfinger, un film apprécié par Daniel Craig – Crédit : United Artists

James Bond débute au cinéma en 1962 avec Dr. No. Une franchise longue de plusieurs décennies, reflet d’époques différentes avec plusieurs interprètes. Chacun à sa préférence et les spectateurs ont le choix parmi tous les films proposés.

Mais quel épisode retient l’attention de Daniel Craig ? Très impliqué dans le rôle pendant 15 ans, l’acteur a sa préférence et a forcément été interrogé à ce propos. L’épisode préféré de Daniel Craig : Goldfinger, long-métrage sorti en 1964 avec Sean Connery dans le rôle de 007.

Goldfinger, je pense, est mon film James Bond préféré. J’adore Dr. No mais c’est en quelque sorte là que Sean Connery est devenu l’agent secret que nous connaissons et aimons. – Daniel Craig

Goldfinger est un épisode majeur de la franchise. L’un des films les mieux notés, il s’agit de la troisième incarnation de Sean Connery en 007. Le long-métrage reçoit de bonnes critiques et le succès financier est au rendez-vous à sa sortie. On trouve beaucoup d’éléments cultes comme la scène avant la chanson du générique ou la fameuse Aston Martin. Des éléments composant l’ADN de James Bond.

Une cascade particulièrement impressionnante dans Casino Royale

Une scène pendant laquelle une villa s’effondre dans l’eau – Crédit : Gaumont/Columbia TriStar Films

En 15 années, Daniel Craig a réalisé des cascades à plusieurs reprises en tant que James Bond. L’acteur a donc été interrogé sur sa performance préférée. Ce dernier cite l’une de Casino Royale lorsque que l’agent secret escalade une maison en train de s’effondrer à Venise. Une séquence impressionnante.

Ma cascade préférée… Il y en a quelques-unes sur Mourir peut attendre dont je suis très fier, mais j’adore toute la séquence que nous avons filmée à Venise sur Casino Royale (…) Chris Colbert, en charge de ces scènes, a imaginé la maison qui s’enfonce dans l’eau. Nous devions donc filmer dans la maison, je devais sauter sur l’eau. C’est probablement celle dont je suis le plus fier car c’était mon premier film. Et c’était l’un des plateaux les plus impressionnants sur lesquels j’ai jamais tourné. – Daniel Craig

Et on le comprend : recréer une maison entière capable de s’enfoncer dans l’eau demande un énorme travail. Heureusement, la production avait un budget conséquent, 72 millions de dollars.

Des gadgets pertinents pour James Bond

En se modernisant, James Bond a aussi délaissé les gadgets sous l’ère Daniel Craig. Des gadgets ayant une place centrale dans les précédents films (certains sont un peu ridicules, il faut le reconnaître). Et l’acteur justifie cette absence par une raison plutôt pertinente.

J’adore les gadgets mais de mon point de vue, ils doivent être justifiés dans un film. On ne peut pas avoir des gadgets pour avoir des gadgets. Ils doivent avoir un sens, qu’ils soient intéressants. – Daniel Craig

Depuis 1962, l’agent secret britannique a utilisé beaucoup d’objets tech. Des pointeurs laser aux lance-roquettes, sous-marins… Des gadgets camouflés dans des stylos, des parapluies, des étuis à cigarettes. Sans oublier les plus farfelus comme la voiture invisible de Pierce Brosnan dans Meurs un autre jour !

