James Bond : Henry Cavill enfin prêt à jouer 007 ?

Dans une nouvelle publicité pour une boisson aux herbes, Henry Cavill se la joue 007 et semble faire un appel du pied pour reprendre le rôle.

C’est à n’y plus rien comprendre ! Alors qu’il clamait haut et fort ne pas vouloir reprendre le rôle de 007, Cavill semble encore avoir changé d’avis. Outre de récentes déclarations affirmant son « amour » pour l’espion, le comédien vient de participer à une publicité pour le moins intrigante. En effet, l’acteur est l’actuel visage de No 1 Botanicals, une boisson aux herbes. Dans le dernier spot de la marque, il n’a pas hésité à user de tous les codes de la franchise James Bond. Tout y est, même la célèbre Aston Martin. Alors effet marketing, appel du pied ou « annonce déguisée » ?

Cavill, futur James Bond ? – Crédit : Columbia Pictures

Pour le moment, on ne sait toujours pas qui succédera à Craig. Si la liste des prétendants s’allonge de jour en jour, une « bonne » surprise pourrait bientôt pointer le bout de son nez.

Cavill : un James Bond idéal !

Parmi les noms qui circulent sur la toile, celui de Cavill a les faveurs de tous les fans. Oui mais voilà, le comédien s’amuse à brouiller les pistes. Si on le sait déjà très occupé avec le tournage de The Witcher, Cavill a toujours affirmé qu’il ne voulait pas jouer 007. Le comédien préférerait, selon ses dires, jouer le prochain méchant de la saga. Mais dans cette nouvelle publicité, il brouille une nouvelle fois les pistes. Décor anglo-saxo, voiture de luxe et costume : tout les poncifs de la saga sont là !

https://www.youtube.com/shorts/_VJybgLt4kA

Mais ce qui a suscité le plus d’interrogations, c’est le texte dit par Cavill en voix-off : « bien sûr, il y aura toujours de belles tentations dans la vie. Certaines sont plus fortes que d’autres. Mais il est important de garder le contrôle. Parce qu’avec de la discipline, tout est possible« . Si cette phrase est là pour vanter la boisson dont Cavill fait la promotion, on ne peut pas s’empêcher d’y entendre un double sens évident. L’acteur serait-il donc prêt à accepter de jouer 007 malgré une vie bien chargée ? Tout porte à la croire.

La production, elle aussi, continue de jouer avec les nerfs des fans. Alors que Barbara Broccoli affirmait que le casting aurait lieu entre février et mai, nous n’avons plus aucune nouvelle. Sauf si cette pub est en réalité une annonce dissimulée.

Source : Screenrant