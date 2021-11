James Bond : Tom Holland (Spider-Man) veut être le prochain 007

Tom Holland sera Nathan Drake dans le premier film adapté du jeu vidéo Uncharted, prévu en 2022 (Crédits image : Columbia Pictures)

Tom Holland est l’un des acteurs fétiches de Marvel, depuis qu’il a incarné l’homme-araignée dans trois films de Spider-Man et deux des plus gros succès du studio, Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Mais l’acteur anglais de 25 ans réfléchit déjà à l’avenir. Malgré sa jeunesse, il se verrait bien dans la peau du futur James Bond, vient-on d’apprendre à la surprise générale.

Le successeur de Daniel Craig dans la franchise 007 devrait être choisi en 2022

Qui va succéder à Daniel Craig pour incarner le célèbre espion britannique 007 ? Maintenant que Craig a rangé son smoking après sa dernière apparition dans Mourir peut attendre (No Time To Die), la production de la saga James Bond cherche en effet son successeur. Alors qu’on pensait qu’Henri Cavill, l’interprète de Superman, pourrait être choisi pour lui succéder, ce dernier a affirmé qu’il préférerait incarner plutôt un méchant dans 007.

Ce sont les producteurs de la série James Bond, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, qui l’ont récemment confirmé : la recherche officielle du prochain acteur de Bond ne commencera pas avant 2022. Plusieurs comédiens ont cependant déjà été considérés pour le rôle, et la directrice de casting Debbie McWilliams a précisé les critères attendus pour l’heureux élu qui incarnera l’agent secret le plus célèbre du monde.

James Bond : Tom Holland passera-t-il du statut d’Homme-araignée à celui d’espion international ?

Outre celui d’Henri Cavill, les noms de Tom Hardy, Idriss Elba ou Régé-Jean Page ont circulé de toutes parts, si bien que les paris restent ouverts pour savoir qui incarnera James Bond sur le grand écran. Mais le nom auquel les fans ne s’attendaient pas à entendre, c’est sans aucun doute celui de Tom Holland. La star de Spider-Man : No Way Home, actuellement en post-production, serait en effet passionné par les films de 007.

C’est sa co-star à l’écran, Jacob Batalon, qui a révélé cet intérêt surprenant à GQ. Batalon joue Ned Leeds, l’un des meilleurs amis de Spider-Man, dans les trois films du reboot réalisés par Jon Watts. Jacob Batalon affirme que Tom Holland, en pleine réflexion sur l’évolution de sa carrière après Marvel, « parle de James Bond beaucoup. Genre, vraiment beaucoup ».

C’est d’autant plus surprenant que Daniel Craig a aujourd’hui 53 ans, soit plus du double de Tom Holland. Le jeune interprète de Spider-Man sera-t-il approché l’année prochaine par Debbie McWilliams, qui a déjà casté une dizaine de films de James Bond ? Les fans de 007 peuvent en tous cas se préparer à toutes les éventualités. Si Craig se moque de savoir qui le remplacera pour incarner James Bond, la franchise pourrait surprendre par le choix d’un acteur différent des canons traditionnels, et pourquoi pas une actrice.

Source : CBR