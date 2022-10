James Bond : toujours pas de nouveau 007 en vue ! La productrice s’explique

Cela pourrait être le nouveau feuilleton à rebondissements de l’année. En effet, le casting du nouveau 007 cumule les péripéties. La semaine passée, on jurait que Joseph Quinn allait décrocher le rôle. Peu de temps avant, la production semblait vouloir embaucher une femme. On a même parlé d’un James Bond gay. Et puis, plus rien. Pourtant la presse fait écho chaque semaine d’un nouveau favori au titre. Lassée de toutes les rumeurs, la productrice Barbara Broccoli vient de mettre les choses au clair. Non, la « chasse » d’un nouveau 007 n’a toujours pas officiellement débuté. Il va falloir encore attendre pour savoir qui reprendra le rôle de l’agent secret le plus connu au monde !

Dans une récente interview, Broccoli s’est donc expliqué sur ce retard et les complications liées à la succession de Craig. Mais de leur coté, les fans semblent assez exaspérés de la situation. On ne risque donc pas de voir un nouveau Bond avant 2025 sur écran géant !

James Bond : toujours pas de casting officiel côté production !

« La chasse n’est toujours pas ouverte. Nous avons d’abord besoin de nous retrouver autour d’une table. Il faut que nous soyons certains de la tournure que nous souhaitons offrir à la franchise. C’est primordial avant de commencer un quelconque casting. Nous allons donc entamer le processus l’année prochaine« explique ainsi Broccoli. Pourtant, la productrice avait assuré que le casting était bel et bien en cours quelques mois auparavant. Comment donc a-t-on pu en arriver là ? Et pourquoi un nouveau revirement de situation ?

Ce n’est pas un secret : la franchise James Bond a été rachetée par Amazon. L’équipe créative doit donc composer avec une nouvelle direction au-dessus de sa tête. Il y a donc fort à parier que le cahier des charges a été largement modifié, conduisant à revoir la stratégie de casting. Il y a certes une volonté de rajeunir 007 mais il s’agit aussi de ne pas trahir l’essence même de la série. Broccoli doit ainsi faire face à un casse-tête permanent. Impossible donc de savoir qui pourra obtenir le rôle avec certitude ! Femme, acteur connu, nouveau visage, héros non-genré ou retour aux sources : les mystère reste toujours entier.

Les spéculations de la presse spécialisée viennent donc d’être douchées par cette annonce. Même si Bond a encore de beaux jours devant lui, tout semble pour l’heure au point mort. Espérons que la situation trouvera une issue favorable rapidement. Affaire à suivre.

