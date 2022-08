James Bond : la production veut caster un nouveau 007 « plus jeune »

Nouveau rebondissement dans le recrutement du prochain James Bond. Alors que l’on croyait Idriss Elba et Henry Cavill en position de favoris, la production aurait finalement pris une tout autre direction. Depuis plusieurs mois, les spéculations ne cessent d’envahir la toile. Pourtant, si on en croit les dernières rumeurs, Barbara Broccoli, la productrice, et ses équipes auraient finalement fait un choix qui va à l’encontre des premières pistes évoquées.

Il semble donc acquis que le nouveau 007 sera plus jeune, afin de dynamiser la franchise. En casting depuis le printemps dernier, la production aurait trouvé des prétendants parfaits. De quoi relancer les paris sur celui qui endossera le costume de l’espion dans les prochains mois.

Ross King, journaliste spécialiste en la matière, vient de mettre le feu aux poudres. En effet, lors d’un récent podcast, ce dernier a dévoilé les projets de la productrice pour ce retour très attendu. Mais qui sera le nouveau 007 ? On commence, semble-t-il, à y voir plus clair !

James Bond : un 007 rajeuni selon les premières rumeurs

« Si on en croit les bruits qui courent, la production mise tout sur le recrutement d’un 007 bien plus jeune. Quelqu’un qui a probablement une trentaine d’années. Ils veulent que le nouveau Bond soit au moins dans les trois prochains films. Ils ont besoin d’un acteur qui fera aussi bien que Craig. Et détail amusant, ils sont en quête de quelqu’un qui fasse plus d’1m80 ! » explique ainsi King. Le journaliste a également confirmé que Barbara Broccoli se donne le temps de trouver le 007 parfait, ne prévoyant pas de nouveau film avant 2024-2025.

Dès lors, qui pourrait reprendre le rôle ? Les cartes semblent une nouvelle fois rabattues. Exit les favoris et la possibilité de voir une femme endosser le rôle, la liste prend une nouvelle tournure. Les regards se tournent désormais vers deux autres comédiens. Joseph Quinn (Stranger Things) fait figure de nouveau favori au titre. Il est talonné de près par Tom Hardy (même si plus âgé) et Harry Styles. Bien sûr, de nouveaux noms risquent de circuler dans les prochains jours.

Décidément, le recrutement du nouveau 007 ne cesse d’offrir son lot de coups de théâtre. Les fans attendent de savoir qui aura la lourde tâche de succéder à Craig. Le défi est ardu et la production n’a vraiment pas le droit à l’erreur !

