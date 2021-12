007 : la productrice ne veut pas d’une James Bond féminine

Daniel Craig raccroche après 15 ans en tant que James Bond. Dans Mourir peut attendre, le comédien vit sa dernière aventure en tant qu’agent secret et une question se pose. Qui va pouvoir reprendre un rôle aussi emblématique ? La production prépare les recherches d’un digne successeur. Si Tom Holland propose sa candidature, le mystère demeure toujours à ce propos. Mais Barbara Broccoli, productrice de la franchise, apporte une nouvelle clarification. Lors d’une interview pour le Hollywood Reporter, la femme explique qu’elle ne souhaite pas une version féminine de James Bond. Et elle donne les raisons de cette décision.

Lashana Lynch incarne 007 avec brio dans Mourir peut attendre. Cependant, l’actrice n’est pas James Bond mais porte uniquement un matricule. Malgré tout, la comédienne a reçu des attaques virulentes de la part de fans zélés sur les réseaux sociaux. Et Barbara Broccoli rappelle que James Bond n’est pas une femme et ne va pas l’être dans le futur. Mais pas pour satisfaire certains spectateurs mécontents : la productrice dévoile ses raisons.

Je pense que ce sera un homme car une femme ne doit pas jouer James Bond. Je crois qu’il faut créer des personnages pour les femmes et pas seulement faire jouer des rôles d’hommes à des femmes. Il y a assez de grands rôles pour les femmes et il est très important pour moi de faire des films pour les femmes sur les femmes. En revanche, James Bond doit être britannique. Et un britannique peut être de n’importe quelle ethnie.

– Barbara Broccoli