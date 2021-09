James Bond : son Aston Martin disponible en version enfant pour 123 000 $

Les très riches fans de James Bond peuvent désormais gâter leurs enfants avec cette réplique de son Aston Martin plus vraie que nature – gadgets inclus.

Si vous êtes un très riche fan de James Bond dont l’enfant veut devenir un espion cascadeur avant d’avoir légalement l’âge de conduire, la société Little Car Company a ce qu’il vous faut. Elle vient de sortir une minuscule Bugatti Type 35, inspirée de l’Aston Martin DB5 du prochain opus Mourir peut attendre (No Time to Die), qui sortira le 6 octobre. Les enfants (ou bien les adultes de petite taille, si vous en êtes un) pourront alors profiter sur la route des mêmes sensations que le célèbre agent secret britannique.

Une mini-voiture de James Bond capable de pousser des pointes à 80 km/heure

Attention tout de même au moment de sortir votre portefeuille. Ces mini DB5 ne seront produites qu’à 125 exemplaires, et vendues au prix de 123 000 dollars l’unité. À ce prix, vous pourrez conduire comme une vraie un modèle réduit mesurant « deux tiers de la taille de la voiture utilisée dans les films ». Et si vous n’avez pas les moyens, vous pouvez toujours vous rabattre sur le modèle James Bond des baskets Ultraboost, lancé par Adidas pour célébrer la sortie du dernier film.

Dotée d’un moteur de 21,5 chevaux, la vitesse de pointe de la mini-voiture est estimée « entre 70 et 80 kilomètres-heure », de quoi offrir de belles sensations fortes à vos chers bambins. Le porte-parole du constructeur précise d’ailleurs : « Nous encourageons les parents à s’assurer que leurs enfants portent un casque et qu’ils sont surveillés lorsqu’ils conduisent ». À une telle vitesse, mieux vaut en effet être prudent.

Des (fausses) mitraillettes incorporées dans les phares : l’Aston Martin inclut tous les gadgets de James Bond

Mais ce n’est pas tout : pour ce prix-là, la mini Aston Martin de James Bond inclut en plus toute la panoplie de gadgets imaginés par Q dans le film : des « mitrailleuses miniatures qui sortent de l’avant de la voiture lorsque les phares se rétractent », un « dispositif d’écran de fumée » qui projette de la fumée noire par les tuyaux d’échappement, et même « une plaque d’immatriculation numérique qui fait défiler différentes identités« , si votre espion en herbe cherche à semer les autorités. Car en effet, malgré ses caractéristiques, la voiture pour enfants de James Bond n’est pas autorisée à circuler sur la route.

Retrouvez le prochain film de James Bond, No Time to Die, dans les salles de cinéma le 6 octobre après de multiples retards dus à la pandémie de COVID-19. Le film marquera la dernière apparition de Daniel Craig dans le rôle du héros. Aux commandes de la mythique Aston Martin, comme il se doit.

