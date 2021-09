Quel James Bond a le plus utilisé son permis de tuer ?

Daniel Craig est déjà troisième du classement – Crédit : Universal Pictures, MGM

Mourir peut attendre signe l’ultime incarnation de Daniel Craig en tant que James Bond. Introduit dans Casino Royale, l’acteur britannique a endossé le costume de 007 pendant près de 15 ans. Le film arrive enfin sur nos écrans avec une ultime bande-annonce tandis qu’il sera le plus long de tous les opus. Mais avec Mourir peut attendre, James Bond peut également atteindre un autre record. Celui du personnage ayant fait le plus de victimes avec son permis de tuer. Et l’incarnation de Daniel Craig a de fortes chances d’atteindre la seconde place (voir la première, si Mourir peut attendre est assez meurtrier).

Pierce Brosnan a fait le plus de victimes

Pierce Brosnan écrase ses concurrents – Crédit : MGM/UA Entertainment Company

Six acteurs ont incarné James Bond au cinéma, le premier étant Sean Connery à partir de 1962. La tradition veut qu’un acteur, généralement peu connu, endosse le costume de l’agent secret pendant plusieurs films. Sur un total de 24 œuvres, le personnage a tué 401 personnes mais la répartition de ces meurtres est loin d’être égale. Et alors que Mourir peut attendre arrive sur nos écrans le 6 octobre 2021, un classement existe déjà. Grâce au dernier film, Daniel Craig pourrait rattraper les autres incarnations de 007.

Pierce Brosnan a tué 135 personnes, Roger Moore arrive second avec 90, Daniel Craig complète ce trio de tête avec 76. Derrière lui, Sean Connery en comptabilise 72 tandis que Timothy Dalton et George Lazenby ont respectivement 23 et 5 victimes à leur actif. Pour atteindre la médaille d’argent, Daniel Craig doit donc supprimer 14 personnes dans Mourir peut atteindre. Pour la première place, c’est plus difficile : l’écart est de 59 meurtres supplémentaires.

Un départ en beauté pour atteindre la première place

Pour que Daniel Craig soit en tête, il faudra tuer beaucoup de personnes dans Mourir peut attendre. Dernier épisode de l’acteur, il est possible que le personnage tire sa révérence dans une grande explosion. Il suffirait d’une scène d’action énorme et bien exécutée pour envoyer des dizaines d’homme de main en enfer et prendre la première place du classement.

Après Mourir peut attendre, reste à savoir quel acteur va reprendre ce rôle emblématique. Il faudra qu’il soit britannique et peu connu. Suffisamment pour s’engager des années dans la peau du personnage.

