Adidas Ultraboost : le modèle James Bond est disponible

Adidas lance une nouvelle édition limitée de ses baskets Ultraboost. Il s’agit du modèle X 007. En plus de rendre hommage au plus célèbre des espions, la marque profite ici de la sortie du prochain film, No Time to Die.

Adidas sort ainsi cinq modèles différents de baskets à l’effigie de l’agent 007. Celles-ci sont basées sur les versions UltraBoost DNA et UltraBoost 20. Deux coloris sont disponibles : « White Tuxedo » et « Black Tuxedo ». Coté références à la série des James Bond, on trouve notamment l’image emblématique du canon de l’arme de 007. Sous la semelle sont inscrits les titres de tous les films mettant en scène l’espion anglais, du premier Dr. No jusqu’au dernier No Time to Die. Un logo Adidas doré vient se superposer à l’ensemble.

Adidas X 007 – Crédit : adidas.fr

L’image de James Bond est régulièrement associée à des marques et autres produits dérivés. Parmi les plus célèbres, on retrouve évidement la voiture Aston Martin. Plus récemment, la franchise s’est également associée à des produits tels que les costumes italiens Bioni, ou encore la marque de vêtements Sunspel. Les chemises, nœuds papillons et cravates sont fournies par Turnbull & Asse, et ce depuis les tout premiers films. Si Sean Connery était plutôt chaussures de ville en cuir, on a pu voir Daniel Craig porter des Adidas Gazelle 2 dans les scènes d’entraînement de Skyfall.

Adidas X 007 : James Bond porte parfois des baskets

Coté accessoires, les partenariats entre la production et les enseignes sont également légion. Si Rolex a longtemps été la marque de montres de luxes préférée de Bond, Omega s’imposera à partir du film de 1973 : Vivre et Laisser Mourir. Le fabricant italien Persol fournira la majorité des lunettes de soleil de 007, jusqu’au récent Casino Royale, dans lequel Bond porte le modèle 2770 de la marque.

Les chaussures 007 x Adidas seront disponibles via l’Adidas Creators Club le 17 septembre, puis en vente générale le 24 septembre. Le prix annoncé est de 200 dollars, soit environ 170 euros. No Time to Die (Mourir Peut Attendre), dont la sortie a été retardé d’un an à cause de la pandémie COVID-19, sera disponible en salle le 6 octobre prochain. Il s’agira du dernier film de la série mettant en scène Daniel Craig.

Source : cnet