James Webb : admirez Jupiter comme vous ne l’avez jamais vu !

Image composite de Jupiter signée James Webb – Crédits : NASA, ESA, CSA, Jupiter ERS Team, Judy Schmidt

James Webb nous a littéralement émerveillés avec ses images stupéfiantes de la galaxie de la Roue de chariot. Le télescope de la NASA vient à peine de commencer sa mission d’observation mais nous bénéficions déjà d’une quantité remarquable de données. Dernièrement, c’est Jupiter qui apparaît dans une magnifique image composite dévoilant ses aurores.

Pour la partie technique : ces photos ont été capturées le 27 juillet par la caméra NIRCam calibrée pour le proche infrarouge. Les chercheurs ont collaboré avec la scientifique citoyenne Judy Schmidt pour convertir les données de James Webb en images.

Vu que la lumière infrarouge est invisible pour l’œil humain, la lumière a été cartographiée sur le spectre visible. Généralement, les longueurs d’onde les plus longues apparaissent plus rouges et les longueurs d’onde les plus courtes sont affichées en bleu, précise la NASA.

Jupiter dans l’œil de James Webb

La grande tache rouge – une tempête si grosse qu’elle pourrait dévorer la Terre – et les autres formations nuageuses sont blanches dans sur le composite car elles réfléchissent beaucoup de lumière solaire. Un filtre différent, cartographié sur les jaunes et les verts, montre des brumes tourbillonnant autour des pôles nord et sud. Quant aux aurores, elles s’étendent à des altitudes élevées au dessus des deux pôles.

Dans un autre composite de plusieurs images, on peut aussi observer les anneaux peu lumineux de Jupiter et ses deux lunes minuscules Amalthea et Adrastea. Regardez :

L’équipe derrière Webb n’a évidemment pas créé ces images pour vous en mettre plein la vue. Celles-ci devraient offrir aux astronomes quantité d’information sur la vie intérieure de Jupiter. Ce qui pourrait les aider à comprendre par ricochet le comportement des géantes gazeuses déambulant au-delà du système solaire.

Source : NASA