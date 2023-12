Téléscope James-Webb : saurez-vous deviner la planète qui se cache derrière ce cliché ahurissant ?

NASA / ESA / CSA

Et non, il ne s’agit pas de Saturne, mais bien d’Uranus ! À l’occasion du deuxième anniversaire de son lancement, le télescope James-Webb inverse les rôles et nous offre un beau cadeau. Après avoir photographié un immense amas de galaxies, l’engin met en lumière les anneaux de la 8ème planète du système solaire, moins connus que ceux de la 7ème planète, Saturne.

La NASA et l’Agence Spatiale Européenne (ESA), qui exploitent le télescope aux côtés de l’Agence Spatiale Canadienne (ASC), ont partagé ce nouveau cliché de la planète glacée. Si Uranus a cette apparence de portail interdimensionnel digne d’un film de SF, c’est parce que l’image a été passée à travers les filtres infrarouges de James-Webb pour capturer des longueurs d’onde invisibles à l’œil nu.

Uranus et ses anneaux revisités par le téléscope James-Webb

Le télescope Webb donne là une image plus vivante d’Uranus, que les images prises dans les années 1980 par Voyager 2, que la NASA tente actuellement de sauver avec des patchs. En captant la lumière dans le spectre infrarouge, les capteurs révèlent un “monde de glace étrange et dynamique, rempli de caractéristiques atmosphériques passionnantes“, tel que le décrit l’équipe chargée de l’exploitation du télescope.

L’image montre les anneaux qui entourent la planète, notamment “l’insaisissable anneau Zeta“, l’anneau le plus faible et le plus dispersé d’Uranus. La calotte nuageuse du pole nord peut aussi s’apercevoir : c’est la tache blanche au centre.

Surtout, le cliché met en lumière 14 des 27 satellites d’Uranus, identifiés sur la photo ci-dessous :

Pour arriver à ce résultat, le télescope James-Webb utilise quatre filtres NIRCam, révélant des détails dans le spectre infrarouge proche. Il s’agit des filtres F140M (bleu), F210M (cyan), F300M (jaune) et F460M (orange). En début d’année, la NASA avait partagé un cliché semblable d’Uranus, mais avec seulement deux filtres et donc une moindre précision.

Les scientifiques pensent que les images du télescope Webb les aideront à mieux comprendre Uranus, en particulier son anneau Zeta, en vue de futures missions. Elles permettent également d’en savoir plus sur les quelques 2 000 exoplanètes répertoriées dans d’autres systèmes solaires similaires à notre voisine glacée.