Jeep Wagoneer S : cette nouvelle voiture électrique vient bousculer le marché, quels prix et date de sortie ?

Jeep se lance aussi dans l’électrique avec un SUV haut de gamme aux performances époustouflantes et au design audacieux. Le Wagoneer S, qui sera commercialisé en Europe à partir de 2025, promet de défier les ténors du marché, tels que le Tesla Model Y.

Des performances dignes d’une supercar et une autonomie généreuse

Oubliez les grilles chromées et les lignes anguleuses des Jeep d’antan, le Wagoneer S arbore un look résolument moderne et futuriste. Sa calandre illuminée et ses formes élancées lui confèrent une allure à la fois élégante et athlétique.

A l’intérieur, c’est le grand luxe à l’américaine : un immense écran de 45 pouces domine la planche de bord, tandis que trois autres écrans complètent l’équipement technologique de pointe. On retrouve les matériaux nobles et les finitions raffinées typiques des voitures haut de gamme.

Avec ses deux moteurs électriques développant 600 chevaux et 800 Nm de couple, le Wagoneer S avale le 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes, rivalisant ainsi avec les sportives les plus performantes du marché.

Equipé d’une batterie de 100 kWh, le Wagoneer S promet une autonomie de plus de 480 km selon le cycle américain EPA. Un chiffre qui devrait se situer autour de 530 à 540 km en cycle WLTP européen.

Le prix du Wagoneer S n’a pas encore été officialisé, mais il devrait avoisiner les 70 000 euros, un prix qui le positionne face aux modèles les plus luxueux du marché, comme la Tesla Model Y Performance, l’Audi e-tron Sportback ou la Mercedes EQC. Mais son côté spacieux et ses capacités tout-terrain pourraient séduire les familles et les amateurs de plein air.