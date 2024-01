Voiture électrique : le PDG de Peugeot alerte sur la guerre des prix et craint un bain de sang

Peugeot e-208 ©Peugeot/Stellantis

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les voitures électriques (VE) ne sont pas aussi écologiques que ça. Bien qu’elles ne soient pas aussi propres qu’escompté, les VE restent une alternative très intéressante par rapport aux véhicules thermiques.

D’ailleurs, ce genre de véhicule séduit de plus en plus de conducteurs et les ventes de voitures électriques s’envolent. Cette augmentation est principalement due au bonus écologique accordé par le gouvernement, mais aussi à la baisse des prix des automobiles.

Alors que le prix de la recharge va augmenter en février 2024, les constructeurs de VE mènent une véritable “guerre des prix”. Une bataille qui, selon le PDG de Stellantis (Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep et Opel), Carlos Tavares, pourrait mener à un “bain de sang”. Des propos rapportés lors d’un entretien avec la presse qui ont pour but de mettre en garde l’industrie automobile.

Le mauvais exemple de Tesla à ne pas suivre

Selon Carlos Tavares, la baisse des prix des voitures électriques n’est pas cohérente avec les coûts de fabrication. Il prétend que les entreprises suivant l’exemple de Tesla, dont les prix viennent de baisser, et du constructeur chinois BYD pourraient être responsables d’une chute de la qualité des VE.

« Si vous décidez de baisser les prix sans tenir compte de la réalité de vos coûts, vous aurez un bain de sang. J’essaie d’éviter un nivellement par le bas. »

Cette inquiétude du PDG semble un peu alarmiste. Bien que le parc de VE augmente, des constructeurs comme Ford et Volkswagen ont eu une année 2023 difficile. La baisse des prix des voitures électriques pourrait donner un coup de fouet à l’industrie et permettre d’augmenter les ventes.

Citroën ë-C4 et ë-C3 ©Citroën/Stellantis

Le coût moins élevé des VE serait une excellente nouvelle pour les consommateurs qui estiment que ces véhicules sont encore trop chers. Selon un sondage récent de S&P Global Mobility, 48% des sondés pensent que le prix des voitures électriques est trop élevé.

Stellantis pratique aussi la baisse des prix

De plus, les dires du PDG peuvent entrer en contradiction avec les pratiques de Stellantis. En effet, la firme fait également des efforts pour rendre ces véhicules électriques plus abordables. Par exemple, les Peugeot E-208 et E-2008 profitent du programme de leasing électrique.

Un projet qui permet aux foyers les plus modestes de bénéficier d’un VE pour 100 euros par mois. Ce n’est pas tout, les prochaines voitures de Stellantis comme la Citroën ë-C3 et la Peugeot E-3008 seront vendues à des prix similaires à ceux pratiqués par la concurrence.

Le “nivellement par le bas” évoqué par Carlos Tavares peut effectivement sembler préoccupant (si cela signifie une baisse de la qualité des VE). En revanche, cela pourrait ne pas gêner les consommateurs qui vont certainement accueillir la baisse des prix à bras ouverts.

TL;DR Le prix des voitures électriques baisse de plus en plus, en raison de la concurrence entre les constructeurs.

Cette “guerre des prix” inquiète le PDG de Stellantis qui craint un “bain de sang”.

Selon Carlos Tavares, cela aurait pour effet de provoquer un nivellement par le bas des voitures électriques.

Source : Fortune