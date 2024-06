BYD : le nouveau SUV façon Jeep se dévoile en images, quels sont ses atouts ?

BYD, le concurrent chinois de Tesla, frappe fort avec son nouveau SUV électrique, le Fang Cheng Bao Super 3. Inspiré des Jeep, ce modèle robuste et audacieux affiche un design affirmé et des performances prometteuses.

Alors que BYD a ouvert une concession gérée par Harmony Auto, à deux pas des Champs-Élysées à Paris, le géant chinois de l’automobile électrique a dévoilé sur Weibo de nouvelles images de son SUV électrique, le Fang Cheng Bao Super 3 de série. Un nouveau véhicule clairement inspiré des Jeep.

Voici quelques images du Fang Cheng Bao Super 3 de BYD

Présenté initialement sous forme de concept au Salon de Beijing (en avril 2024), le Super 3 conserve son style affirmé dans sa version de série. Son allure massive, ses passages de roues imposants et ses lignes affirmées lui confèrent un caractère baroudeur indéniable.

A l’arrière, deux options s’offrent à vous : une roue de secours, fidèle à l’esprit tout-terrain, ou un petit coffre supplémentaire, rappelant le Mercedes-Benz Classe G électrique. La galerie de toit, présente sur d’anciennes photos, laisse entrevoir la possibilité de transporter un drone, comme le suggérait le concept original.

Si les détails techniques restent discrets, le ministère chinois de l’Industrie (MIIT) a dévoilé quelques informations précieuses. Le Super 3 mesurerait 4,61 mètres de long (empattement de 2,74 mètres) pour 1,90 mètre de large et 1,72 mètre de haut. Deux moteurs électriques, un de 110 kW (150 ch) à l’avant et un de 220 kW (299 ch) à l’arrière, lui procurent une puissance conséquente et une transmission intégrale.

Propulsé par les batteries Blade de BYD, dont la capacité et l’autonomie exactes restent à confirmer, le Super 3 promet des performances de haut niveau. Si son arrivée en Europe n’est pas encore officielle, l’appétit croissant de BYD pour notre continent pourrait bien faire pencher la balance.

Reste à savoir si la hausse des frais de douane imposée par la Commission Européenne influencera les ambitions internationales de BYD. Le Fang Cheng Bao Super 3 a-t-il les atouts nécessaires pour conquérir le marché européen et rivaliser avec les ténors du segment, tels que les Jeep Wrangler et Gladiator ou la Jeep Wagoneer fraîchement dévoilée ? L’avenir nous le dira.