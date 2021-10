John Wick : Mel Gibson à l’affiche du prequel The Continental

Mel Gibson, ici dans Traîné sur le bitume, jouera dans The Continental – Crédit : Metropolitan FilmExport

Le quatrième volet de John Wick, actuellement en tournage, promet des scènes d’action épiques selon son acteur principal, Keanu Reeves. En attendant sa sortie, Liongates TV prépare The Continental, une série en 3 épisodes qui sera diffusée trois soirs de suite aux États-Unis en 2022. L’acteur Mel Gibson vient de rejoindre la mini-série qui racontera l’histoire de l’hôtel emblématique du film, The Continental, dans les années 70.

John Wick : 600 millions de dollars de recettes, bientôt un quatrième et un cinquième film… et maintenant une mini-série

Les trois premiers films de John Wick ont déjà rapporté plus de 600 millions de dollars au box-office. Avec le quatrième film actuellement en tournage en Europe et au Japon, et un cinquième également prévu ensuite, la saga est désormais une licence majeure du film d’action. Celle-ci avait commencé comme une simple histoire de tueur à gages, joué par Keanu Reeves, forcé de sortir de sa retraite pour venger la mort de son chien. Puis elle a très vite trouvé son public, au point d’inciter les producteurs à envisager des spin-off et des préquels dans le même univers.

Dans les films, le Continental est une chaîne d’hôtel emblématique, une sorte de refuge et de sanctuaire pour tueur à gages, dans toutes les grandes villes du monde, ou aucun assassinat n’est permis entre ses murs. Quand John Wick enfreint cette règle, il devient un banni, une persona non grata. Le directeur de l’hôtel de New-York, Winston Scott, est joué par Ian McShane. C’est l’histoire de cet homme, quarante ans plus tôt, qui sera racontée dans la mini-série The Continental.

La guerre pour le contrôle de l’hôtel Continental de New-York, quarante ans avant John Wick

On ignore encore qui jouera Winston Scott jeune. Mel Gibson vient d’être annoncé dans le rôle d’un personnage nommé Cormac, mais on ne sait pas s’il sera son allié ou son ennemi. L’intrigue de The Continental se passera en 1975, lorsque le jeune Scott affronte son passé et tente de prendre le contrôle du célèbre hôtel. Il doit se faire une place avec violence dans les bas-fonds de New-York et sa population d’assassins.

« Cette franchise a tellement de succès qu’elle va bientôt avoir ses quatrième et cinquième films », a expliqué Kevin Beggs, de Lionsgate TV. « Comme avec l’univers Marvel et l’univers DC Comics, John Wick est un peu notre franchise de super-héros. Cet univers offre des opportunités incroyables. » Ni Keanu Reeves, ni Ian McShane ne devraient apparaître dans la mini-série The Continental. On soupçonne toutefois que ce dernier, qui joue le directeur âgé dans les films, prête sa voix-off pour créer une connexion entre les films et la série.

La mini-série The Continental, en trois épisodes de 90 minutes, devrait être diffusée l’année prochaine en même temps que John Wick 4.

