John Wick 4 : Keanu Reeves dévoile la meilleure scène d’action du film

John Wick sera de nouveau seul contre une armée d’assassins (Crédits image : Lionsgate)

Après trois films de John Wick plus impressionnants les uns que les autres, difficile d’imaginer comment le quatrième opus de la série, John Wick 4, sera capable de se surpasser. Dans les films précédents, le tueur à gages surnommé à juste titre « Baba Yaga », pour sa capacité à donner la mort à des tas de vilains presque sans effort, a été vu dans des situations spectaculaires.

Keanu Reeves tourne actuellement une scène de combat spectaculaire au milieu de la circulation

Dans John Wick 3, on a vu le héros se battre dans la galerie des glaces d’un gratte-ciel en verre. On l’a vu affronter ses poursuivants dans des voitures, sur des motos et à cheval. Il semble donc un peu à court d’endroits pour tuer tous ces gens qui ne l’aiment pas. Lors d’une interview récente dans l’émission américaine Today, Keanu Reeves, qui incarne John Wick à l’écran, affirme que le prochain film inclura une scène où le héros se battra carrément au milieu de la circulation. Ce qui devrait offrir aux fans l’excitation de le voir tirer contre ses ennemis dans des accidents de la circulation répétés à la chaîne.

« C’est fun, c’est intense. On va voir le film pour ça, se réjouit Keanu Reeves, qu’on peut retrouver dans le jeu vidéo Cyberpunk 2077 sorti cette année. Il y aura encore plein d’action à la John Wick, de nouveaux personnages. C’était vraiment amusant pour moi de jouer à nouveau ce rôle et de poursuivre l’histoire. » Il ajoute alors une confidence de tournage : « En ce moment, nous tournons une scène de combat folle qui se passe au milieu de la circulation. Il y a des accidents de voiture et des fusillades dans tous les sens ».

John Wick 4 : une armée d’assassins sera aux trousses du héros poursuivi en pleine ville

La franchise John Wick a déjà montré sa part d’accidents de la route. D’ailleurs, le vol de sa voiture dans le premier film a été l’un des déclencheurs de toute la série d’événements qui ont suivi. Et ont conduit le tueur à gages à la retraite à reprendre du service pour semer la mort partout où il passe. Contre qui John Wick se bat-il dans ce quatrième film ? A-t-il un seul adversaire ou, plus vraisemblablement, une armée d’assassins à ses trousses ? Keanu Reeves est-il en train de tourner la scène d’ouverture du film ou s’agit-il de la bataille finale ?

Keanu Reeves, qui sera au casting de Matrix 4 aux côtés de Christina Ricci, n’a pas répondu à ces questions. Cependant, en plus d’annoncer cette séquence d’action impressionnante, il a révélé que le scénario de John Wick 4 allait « ouvrir le monde » déjà entrevu dans les trois films précédents. Un monde souterrain, secret, bourré d’assassins et de tueurs à gages à tous les coins de rues, avec des clans qui s’affrontent ou s’unissent depuis des siècles, voire davantage. Un monde parallèle avec sa propre économie, et sa propre bureaucratie. Chacun des films a révélé de nouveaux éléments supplémentaires sur cet univers particulier où toute désobéissance aux règles est sévèrement sanctionnée. John Wick en sait quelque chose, puisque c’est à cause de cela qu’il n’a plus aucun allié et a été laissé pour mort à la fin de John Wick 3.

La sortie de John Wick : Chapitre 4 dans les salles de cinéma est prévue en mai 2022. La franchise John Wick est encore loin de se terminer, puisque les studios Lionsgate ont confirmé l’année dernière que John Wick 4 serait suivi d’un cinquième film.

Source : CinemaBlend