Joker 2 : la suite tant attendue a enfin sa date de sortie

Le film Joker, sorti en 2019 et réalisé par Todd Phillips, aura bel et bien une suite. Le film s’appellera Joker : Folie A Deux et Warner Bros. vient tout juste d’annoncer sa date de sortie, qui n’est pas si lointaine que ça. Attendez-vous à retrouver Arthur Fleck sur grand écran d’ici à la fin de l’année 2024.