Joker 2 : Lady Gaga, une meilleure Harley Quinn que Margot Robbie ?

Lady Gaga interprète une Harley Quinn très différente de Margot Robbie. Le look de l’actrice dans Joker 2 a été dévoilé via trois images officielles. On vous laisse juger sur pièce avec ces clichés !

Joker 2 dévoile trois nouvelles images de Lady Gaga en Harley Quinn

Le premier trailer sortira le 10 avril 2024

Joker 2 sort le 2 octobre 2024 dans les salles françaises

Joker 2 (Joker : Folie à deux) est très attendu par les fans de DC Comics après le succès du premier film qui a valu un Oscar du meilleur acteur à Joaquin Phoenix. D’autant plus que Lady Gaga succède à Margot Robbie dans la peau de Harley Quinn. Après des images volées de l’actrice, place aux clichés officiels publiés par le réalisateur, Todd Phillips.

À lire > Joker 2, Dune 2, Deadpool 3… Voici les films que les spectateurs attendent en 2024

Une Harley Quinn très différentes de Margot Robbie

© Warner Bros.

Ça y est ! Joker 2 dévoile (enfin) des images de Lady Gaga en Harley Quinn. Il faut le dire, si beaucoup attendent le trailer du film, c’est surtout le look de l’actrice-chanteuse qui est au centre de toutes les préoccupations. Même si Stefani Germanotta de son vrai nom a déjà fait ses preuves au cinéma, beaucoup saluent son talent face à la caméra.

© Warner Bros. © Warner Bros.

Comme pour Les 4 Fantastiques de Marvel, c’est lors de la Saint-Valentin que DC Comics a partagé ces images du couple Joker et Harley Quinn, respectivement Arthur Fleck et Harleen Quinzel. Sur la première, on aperçoit les protagonistes sur un fond noir, sobre. La seconde fait penser à une comédie musicale d’antan comme Chantons sous la pluie. Quant à la troisième, elle se veut plus simple en montrant “l’amour” (si l’on peut appeler cela comme ça) entre le Joker et Harley Quinn. Bref, le réalisateur Todd Phillips a été généreux avec les fans.

Le réalisateur a également dévoilé la date de publication du premier trailer de Joker 2, le 10 avril 2024. Quant à la sortie du long-métrage, elle est programmée pour le 2 octobre 2024 dans les salles françaises.

Deux interprétations différentes du personnage

L’interprétation de Lady Gaga semble moins dans l’exubérance que Margot Robbie en termes de costume et de maquillage. Ce qui correspond à l’esprit du premier film qui ne se déroule pas dans le DCEU, comme The Batman de Matt Reeves, mais dans un univers parallèle. N’attendez donc pas de super-pouvoirs et de héros costumés.

Joker a surtout été salué pour l’interprétation de Joaquin Phoenix. Reste à savoir comment fonctionnera l’alchimie entre l’acteur et Lady Gaga sur le grand écran entre deux morceaux de musical.