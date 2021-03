Jumanji : le quatrième volet de la saga se confirme

Le quatrième volet de la saga Jumanji semble se préciser et débute sa phase de développement. Ce nouvel opus devrait renouer avec les origines de la franchise et rendre hommage au tout premier film.

S’il y a bien un film qui aura marqué une génération entière dans les années 90, c’est bien Jumanji. Porté par le regretté Robin Williams, ce récit d’aventures sur fond de jeu de société catastrophe s’est ensuite vu décliné en une série de films, développant une nouvelle intrigue. Fort d’un succès populaire mondial, les studios semblent enfin prêts à préparer la suite. En effet, un quatrième opus serait en plein développement. Et cette nouvelle mouture devrait revenir aux origines mêmes de la saga, rendant hommage au premier film avec lequel tout a débuté.

Jumanji : bientôt, une nouvelle partie – Crédit : Sony Pictures

Hiram Garcia, le producteur exécutif, semble en effet prêt à donner un nouvel envol à la franchise. Tout semble validé côté studios pour enfin lancer la production de cette nouvelle aventure, encore plus folle que les précédentes. On devrait retrouver à la réalisation Jake Kasdan et les comédiens emblématiques des deux derniers volets.

Jumanji : une nouvelle partie va commencer

Garcia semble très excité à l’idée de renouer avec cette grande saga. « Nous sommes en pleine discussion et nous faisons avancer les choses. Je ne peux encore rien dévoiler mais nous avons de grands projets pour la suite. Cette saga est notre terrain de jeu favori et je peux vous assurer que tout est en pleine gestation » confie le producteur lors d’une récente interview. Ce nouvel opus devrait s’inscrire dans la suite logique de l’arc narratif déroulé mais de belles surprises semblent également se profiler à l’horizon. En effet, les studios auraient à cœur de rendre un hommage appuyé à la version source de 1995.

Dans le dernier volet, les animaux s’apprêtent à envahir le monde réel. Le film devrait démarrer à ce moment précis et quitter l’univers de la jungle pour celui de la ville. L’équipe menée par Johnson, Black et Hart devra donc tout mettre en oeuvre pour les faire revenir dans le jeu. Mais l’arrivée des aventuriers en milieu urbain hostile devrait réserver bien des problèmes et des surprises.

Seule ombre au tableau : l’absence potentielle de Black. En effet, le comédien semble vouloir mettre un terme à sa carrière de comédien. Mais ce dernier laisse tout de même une porte ouverte à de dernières propositions. Reste à savoir si Black voudra faire plaisir aux fans et que le scénario sera à la hauteur pour le décider à rempiler, sûrement pour la dernière fois. Mais selon de récentes rumeurs, un autre comédien d’envergure serait en pleine négociation pour rejoindre la franchise : Ryan Reynolds. Pour l’heure, impossible de savoir la teneur du rôle qui lui serait proposé.

Jumanji profile ainsi un retour en force dans les salles obscures. En phase de développement, il ne faut cependant pas espérer découvrir le résultat avant la fin 2022. Les studios misent sur le contrôle de la pandémie mondiale avant de lancer les hostilités !

Source : Screenrant

