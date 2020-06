Justice League : la version Snyder Cut vise une sortie début 2021

Le mois dernier, tous les fans de DC se sont réjouis d’apprendre une nouvelle pour laquelle ils se sont longtemps battus. Après plusieurs années de pétitions, la version originale du film Justice League, celle imaginée par son réalisateur Zack Snyder, va enfin être révélée au public.

On sait que cette Snyder Cut va prendre beaucoup de temps à finaliser, et nécessiter un budget assez conséquent. Dans un récent podcast, le président de WarnerMedia a en effet expliqué que la version du réalisateur n’existe pas en tant que telle, et que sa réalisation exigerait donc un travail « d’une complexité dont les fans n’ont pas conséquences. ». Pour rappel, la mise en place de ce nouveau film va tout de même coûter 30 millions de dollars au studio, et ce bien qu’aucune scène n’ait besoin d’être tournée.

Une Snyder Cut de 4 à 6 heures pour début 2021

Avec ces explications, le public a commencé à s’interroger sur la date de sortie. Finalement, l’attente ne sera pas aussi longue que certains le craignaient, puisque WarnerMedia a indiqué cette semaine au magazine Variety que la diffusion aurait lieu début ou mi-2021 sur la plateforme HBO max. On espère que la date précise de sortie sera révélée en août prochain, à l’occasion de la conférence virtuelle DC FanDome.

Il y a quelques jours, HBO max a commencé à teaser les fans avec un court teaser. On y découvre la silhouette de Darkseid dans un décor apocalyptique. Darkseid est un des plus grands vilains de l’univers DC dans les comics. Snyder avait révélé que ce méchant devait faire partie de son film, et avait été tout simplement coupé au montage par les studios. Le réalisateur a déclaré à plusieurs reprises que la version sortie au cinéma ne représentait qu’un quart de son travail. Avec une telle promesse et un budget de 30 millions de dollars, les fans de DC devraient donc avoir droit à un tout nouveau film Justice League. La Snyder Cut pourrait durer entre 4 et 6 heures, a annoncé WarnerMedia. Elle pourrait donc sortir sous forme de mini-série.

