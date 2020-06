Justice League : Zack Snyder changera les couleurs du film dans sa Director’s Cut

Justice League sera totalement différent artistiquement – Crédit : Warner Bros

Le Snyder Cut de Justice League est officiel. Pour le nouveau montage, Zack Snyder aura à sa disposition 30 millions de dollars. De quoi offrir une nouvelle vision à un long-métrage récupéré par Joss Whedon et fortement décrié par les fans de DC Comics. Et alors que Zack Snyder’s Justice League arrivera en 2021 sur HBO Max, service de SVOD, Zack Snyder est revenu sur la nouvelle direction artistique.

Un nouvel étalonnage des couleurs

Entre Joss Whedon, réalisateur de Avengers premier du nom et showrunner de Buffy contre les vampires, et Zack Snyder, il y a un monde. Et c’est justement pour se réapproprier le long-métrage que le cinéaste s’étalera à un nouvel étalonnage des couleurs pour son montage de Justice League. C’est sur le réseau social Vero que Zack Snyder a expliqué, sans plus de précision, que les couleurs seraient revues. On sait notamment que dans le troisième acte du film, le ciel était initialement bleu, mais est passé au rouge sous l’impulsion de Joss Wehdon.

Difficile de savoir si ce n’est qu’au niveau du ciel que le changement aura uniquement lieu. Mais une chose est sûre : il s’agira bien d’une nouvelle direction artistique pour Zack Snyder – et le ciel rouge du dernier acte ne lui plaît vraiment pas. Pas question d’un retour à la première version pensée par le cinéaste. Avec quatre parties pour un total de six heures, Justice League sera repensé de A à Z avec les rushs de la Warner. Zack Snyder ne tournera pas de nouvelles images.

Un programme de taille pour le catalogue HBO Max

Justice League, un gros argument pour HBO Max – Crédit : HBO

C’est depuis le 20 mai que HBO Max est disponible aux USA. Un service de SVOD à la façon d’un Netflix ou Amazon Prime Video donnant accès à un catalogue illimité pour un abonnement financièrement accessible. Pour HBO Max, l’objectif est de s’imposer au milieu de concurrents très puissants, comme les nouveaux venus Apple TV+ ou le mastodonte Disney+ et ses films du MCU.

Avec Justice League, HBO Max se dote d’un programme exclusif de taille après trois ans de martèlement intensif de la part des fans pour avoir droit au montage de Zack Snyder.

En revanche, pas de retour en arrière pour l’univers DC Comics connecté. Justice League est un cas exceptionnel et la Warner a déjà pris une nouvelle direction avec Joker et The Batman.

Source : Cinemablend