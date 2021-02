Justice League : Le Joker de Jared Leto révélé sans ses tatouages

Zack Snyder offre un nouveau look à Jared Leto, en Joker, dans Justice League. Un look dans lequel le némésis de Batman perd tous ses tatouages.

Jared Leto a droit à un nouveau design – Crédit : Warner Bros.

Après trois années d’un militantisme acharné avec le hashtag #ReleaseTheSnyderCut, les fans ont enfin eu gain de cause. C’est le 18 mars prochain que le Justice League de Zack Snyder sortira sur HBO Max, promettant d’anéantir le montage de Joss Whedon, détesté par les spectateurs. Et pour l’occasion, le cinéaste a eu droit à un gros bonus de budget pour offrir son propre récit et tourner des scènes supplémentaires, dévoilant son Steppenwolf au passage. Mais aujourd’hui, c’est un autre personnage qui se révèle à nous : le Joker de Jared Leto, présent dans Suicide Squad. Le némésis de Batman apparaît dans deux photos publiées par Zack Snyder, dénué de ses fameux tatouages, alors que Justice League est considéré comme canon par les fans.

Le Joker de Justice League ne sera pas celui de Suicide Squad

Le nouveau Joker de Justice League – Crédit : Warner Bros.

Alors que Jared Leto se révèle à nous en Joker dans Justice League à travers les deux photos disponibles dans cet article, le personnage ne sera pas celui de Suicide Squad. Comment est-ce possible, l’acteur reprenant son rôle ? Simple : le Joker apparaît ici dans un univers alternatif, celui du Knightmare dans lequel Darkseid gouverne notre planète. On pouvait déjà l’apercevoir dans une scène de Batman v Superman : L’Aube de la justice.

Ici, Jared Leto a droit à un nouveau look pour son Joker, tatouages ôtés et cheveux longs. L’acteur ressemble beaucoup plus au personnage, sans l’aspect bouffonnerie souvent critiqué de Suicide Squad. Quant à sa tenue, un simple haut blanc avec de grandes chaussures. Sobre, mais efficace. Zack Snyder a partagé, pour Vanity Fair, ses intentions quant au traitement du Joker.

Ce qui est cool à propos de cette scène, c’est que le Joker parle à Batman à propos de Batman. C’est lui qui l’analyse à propos de ce qu’il est. C’est de cette façon que j’ai senti que les fans méritent un univers DC. Le Joker de Leto et le Batman d’Affleck n’ont jamais été réunis. Ca ne me semblait pas cool qu’ils ne se réunissent jamais.

– Zack Snyder

Si Justice League sortira le 18 mars sur HBO Max, difficile de savoir où les fans français pourront voir le long-métrage. Car pour rappel, le service n’est pas encore disponible en France.

Source : CBR