Justice League : Zack Snyder révèle la date de sortie et promet « d’anéantir » la version de Joss Whedon

Dans un récent Tweet, Zack Snyder a évoqué pour la première fois une date de sortie de son nouveau Justice League. Il n’a également pas hésité à dire qu’il souhaitait que la version sortie en salles disparaisse pour de bon de la mémoire des fans.

Le Snyder Cut réussira-t-il à faire oublier le Justice League de Joss Whedon ? – Crédit : Warners Bros.

En réponse à un message demandant à ce que toutes les copies de la version de Whedon soient détruites, Snyder a déclaré : « Je comprends et respecte bien sûr votre sentiment et j’espère juste que je peux éliminer cette version de l’existence avec ce que vous verrez en mars. ». Le réalisateur a employé en anglais le terme « wipe out », que l’on peut aussi traduire littéralement par « anéantir ».

Cette réponse comprend également une autre information très importante : le mois de sortie du Snyder Cut sur HBO max. On savait depuis quelques mois que Warner Bros visait le début d’année 2021. C’est désormais presque officiel, puisque Snyder lui-même évoque le mois de mars. Une bonne nouvelle pour les fans qui pensaient devoir attendre jusqu’en septembre, suite à une mystérieuse information apparue sur le site presse DC.

Snyder Cut : une sortie cinéma en France ?

La plateforme de streaming HBO n’étant pas disponible en France, il se pourrait que le film, découpé en quatre parties, ait droit à une sortie en salles dans l’Hexagone. Snyder a d’ailleurs évoqué cette possibilité dans une interview pour Entertainment Weekly. Le réalisateur a également indiqué que sa version pourrait être interdite aux moins de 17 ans aux États-Unis.

Grâce au premier trailer du Snyder Cut dévoilé en septembre dernier, les fans ont déjà eu un premier aperçu des différences majeures entre la nouvelle version et le film de Whedon. Le réalisateur a déclaré dans la presse qu’il n’utiliserait aucune scène tournée par son remplaçant. Il a donc dû rappeler certains acteurs pour filmer quelques séquences additionnelles. Il ne resterait donc maintenant plus que trois mois à attendre pour découvrir le Snyder Cut, qui comme l’espèrent également la plupart des fans de DC, devrait définitivement faire oublier le film de 2017.