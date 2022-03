Keanu Reeves est le prochain Batman dans le film d’animation Krypto Super-Chien

Suite à la sortie de The Batman qui est adoré par les spectateurs et la presse, la Warner en a profité pour dévoiler la bande-annonce de son prochain film avec le Chevalier Noir. DC League of Super-Pets en VO ou Krypto Super-Chien en VF est un film d’animation réalisé par Jared Stern et Sam Levine et produit par Warner Bros. Pictures.

Batman joué par Keanu Reeves dans Krypto Super-Chien – Crédit : Warner Bros. Pictures

Le nouveau trailer du film d’animation confirme que Keanu Reeves interprète Batman pour son premier rôle de superhéros de sa carrière. La Warner s’est offert un casting avec plusieurs stars d’Hollywood pour Krypto Super-Chien. Dwayne Johnson donne sa voix à Krypto, le chien de Superman tandis que Kevin Hart joue le rôle d’Ace, le chien de Batman.

Batman et son chien Ace en vedettes dans le nouveau trailer de Krypto Super-Chien

La nouvelle bande-annonce de Krypto Super-Chien que vous pouvez voir ci-dessous montre la rencontre entre Batman et Ace. Le Chevalier Noir se remémore sa vie avec plusieurs références amusantes aux précédents films de Batman. Il cite aussi plusieurs de ses alliés, dont « quiconque que Morgan Freeman ait joué ». Il fait référence à Lucius Fox, le PDG de Wayne Enterprises interprété par Morgan Freeman dans la trilogie de Christopher Nolan.

Après Robert Pattinson qui a voulu essayer une voix absolument atroce pour Batman, Keanu Reeves sera le prochain Batman de l’année, mais pas le dernier. En effet, Ben Affleck enfilera le costume pour la dernière fois dans The Flash attendu pour le 2 novembre 2022 au cinéma. Michael Keaton reviendra aussi dans le rôle de l’homme chauve-souris après avoir joué dans Batman (1989) et Batman : Le Défi (1992) réalisés par Tim Burton. L’acteur jouera aussi Batman dans le film Batgirl de HBO Max qui arrivera plus tard cette année.

Enfin, Krypto Super-Chien sortira le 18 mai 2022 au cinéma en France. Les membres de la Justice League seront présents dans le film d’animation, mais nous n’avons pas encore la liste complète des acteurs qui les doubleront. En plus de Keanu Reeves, Dwayne Johnson et Kevin Hart, on retrouvera aussi Vanessa Bayer, Ben Schwartz, Kate McKinnon et Jameela Jamil.

