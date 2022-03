The Batman : Robert Pattinson a essayé une voix « absolument atroce »

Dans The Batman, Robert Pattinson voulait essayer une voix radicalement différente pour incarner le Chevalier Noir. Elle ressemblait à celle utilisée par Val Kilmer. Heureusement, l’acteur a laissé tomber cette voix « absolument atroce ».

Batman n’a pas toujours eu la même voix dans les différents longs-métrages et ses apparitions dans d’autres films DC. Chaque acteur du Chevalier Noir a utilisé une voix qui représentait le mieux Batman selon le contexte du film. Robert Pattinson a fait de même pour The Batman qui sort aujourd’hui dans les salles obscures. Si vous prévoyez de regarder The Batman en VO, sachez que Robert Pattinson n’a jamais utilisé sa voix naturelle dans le film.

Robert Pattinson dans The Batman – Crédit : Warner Bros. Pictures

Robert Pattinson a eu une très mauvaise idée pour la voix de The Batman qui a heureusement été corrigée. Il voulait essayer une voix radicalement différente, mais elle ressemblait en fait à celle utilisée par Val Kilmer dans Batman Forever en 1995. Celle-ci n’est pas considérée comme la meilleure interprétation de Batman.

Robert Pattinson voulait une voix « vraiment chuchotée » pour The Batman

Invité sur le plateau de l’émission Jimmy Kimmel Live!, Robert Pattinson a révélé qu’il avait prévu d’utiliser une voix « vraiment chuchotée » pour incarner le Chevalier Noir. Il ne voulait effectivement pas adopter un ton « bourru et graveleux » comme la plupart des acteurs de Batman. Celle de Christian Bale dans The Dark Knight Rises (2012) est même poussée à l’extrême. Finalement, la production a demandé à Robert Pattinson d’abandonner cette voix qui était « absolument atroce ».

Une voix chuchotée ne correspond pas vraiment à celle d’un jeune Bruce Wayne. Dans le film de Matt Reeves dont les premiers avis sont déjà très élogieux, Batman commence à peine à forger sa réputation d’homme chauve-souris combattant le crime à Gotham. Il ne peut pas impressionner les criminels et faire ses preuves avec une voix douce.

Au lieu de la voix douce qu’il avait initialement prévue, Robert Pattinson s’est finalement inspirée de celle de Michael Keaton dans Batman (1989) et Batman : Le Défi (1992). Ainsi, la voix de Batman choisie par Robert Pattinson est le bon équilibre entre une voix sévère, mais un peu inquiétante.

Source : Screen Rant