Kick Scooter : prix et date de sortie de la première trottinette électrique NIU

Loin d’être son premier coup d’essai, le chinois NIU est déjà bien présent sur le marché du transport urbain. La marque fournit par exemple Lime pour sa flotte de scooters en libre-service. À tel point de devenir le premier fournisseur mondial de solutions de mobilité urbaine ! Aujourd’hui, le constructeur s’attaque au marché de la trottinette électrique avec la Kick Scooter.

La NIU Kick Scooter s’habille de toutes les couleurs – Crédit : NIU

Si la date de sortie officielle est fixée au 13 août 2021, il sera néanmoins possible de réserver l’un des deux modèles de la Kick Scooter via un crowdfunding sur la plateforme Indiegogo. D’une durée d’un mois, cette période de financement participatif débute le 13 juillet et permettra de s’offrir la Kick Scooter avec 36% de réduction. Le modèle Sport voit alors son prix chuter à 389€ et le modèle Pro à 449€. Un positionnement tarifaire qui se rapproche de Xiaomi avec sa Mi Electric Scooter Pro.

Les prix à l’issue de cette campagne Indiegogo sont donc de 599€ et 699€ pour, respectivement, le modèle Sport et le modèle Pro. À ce prix, la trottinette électrique de NIU propose tout de même de bonnes caractéristiques comme une grande autonomie ou un système de freinage intelligent.

Une trottinette électrique à la fiche technique prometteuse

Comment bien choisir sa trottinette électrique ? Au moment de l’achat, il est important de regarder quelques points clefs comme l’autonomie, la puissance et la vitesse de pointe. Ici, la NIU Kick Scooter s’annonce d’ores et déjà très prometteuse et promet une autonomie de 50 kilomètres pour le modèle Pro et 40 pour le Sport.

La vitesse maximale est commune aux deux modèles et est de 25 km/h pour une puissance de 350 Watts. Plus intéressant encore, la trottinette embarque un système de freinage régénératif intelligent. En clair, il suffit de régulièrement ralentir en roulant pour redonner de l’énergie à la puissante batterie de 48 Volts.

NIU Kick Scooter – Crédit : NIU

Concernant la trottinette en elle-même, la NIU Kick Scooter intègre un large guidon de 542 millimètres et des pneus de 9,5 pouces. De quoi permettre une conduite confortable, d’autant plus que le deck est assez large pour un placement des pieds optimal. À ce prix, les utilisateurs seront également contents d’apprendre que la Kick Scooter résiste aussi bien à la saleté qu’aux éclaboussures grâce à la norme IP54.

Pour rappel, la NIU Kick Scooter sera disponible en France dès le 13 août 2021 à partir de 599€ et voit sa campagne de financement participatif débuter le 13 juillet. Plusieurs coloris sont disponibles, dont le blanc, le rouge ou encore le noir.

Source : NIU