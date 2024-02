La 6G arrive : la France fixe les règles du futur réseau mobile

© Envato

10 pays dont la France ont mis en place 6 règles pour la 6G

Ces règles assurent un réseau “inclusif, durable, sûr et pacifique”

La Chine n’est pas parmi les pays signataires

La 5G a largement fait sa place sur nos smartphones. Le réseau mobile est très performant sur certains modèles comme le nouvel iPhone 15 Pro. Mais les constructeurs préparent la suite avec la future 6G. En vue de son lancement, 10 pays imposent 6 règles et parmi eux, on trouve la France.

À lire > Record historique : un énorme débit de 100 Go/s a été atteint lors d’un essai de la 6G

Un réseau 6G “inclusif, durable, sûr et pacifique”

La France et les pays alliés comme les États-Unis ou le Japon ont mis en place 6 règles à suivre pour la 6G. Dans un communiqué, le gouvernement explique que ces principes engagent les signataires à “adopter des politiques et un cadre en faveur d’une connectivité pour les réseaux du futur qui soit ouverte, gratuite, mondiale, interopérable, fiable, résiliente et sécurisée pour un avenir plus inclusif, durable, sûr et pacifique”.

Voici les principes de la 6G tels que présentés dans un communiqué de la France :

De confiance au service de la sécurité nationale ; Sûrs, résilients et respectueux de la protection de la vie privée ; Basés sur des standards élaborés de manière inclusive et internationale en lien avec les industriels ; Basés sur de l’innovation ouverte et interopérable ; Accessibles, durables et permettant une connectivité globale, y compris des pays en développement ; Qui maximisent l’utilisation du spectre et reposent sur des chaines de production résilientes.

Dans un communiqué, le gouvernement américain parle quant à lui d’une 6G “au service de la sécurité nationale”. Ce qui étonne peu face aux cyberattaques menées par les pays belliqueux. On se souvient que le FBI a alerté sur les menaces que représentent certains États comme l’Iran, la Russie ou la Corée du Nord. La Chine, qui a pourtant lancé un premier satellite 6G, n’est tout simplement pas présente parmi les signataires.

L’Occident et la Chine n’ont pas de bonnes relations

Cela ne veut pas dire que la Chine ne rejoindra pas les 10 pays signataires mais à l’heure actuelle, ce n’est pas le cas. Les États-Unis invitent d’autres gouvernements à rejoindre le mouvement en acceptant ces règles mises en place pour la future 6G. Mais il y a fort à parier que les autorités chinoises décident de faire bande à part.

Après tout, l’Occident et la Chine se livrent une Guerre froide technologique depuis des années. On se souvient qu’au moment du déploiement de la 5G, Huawei a largement été boycotté face aux soupçons d’espionnage. Ce qui a provoqué la disparition du constructeur sur notre territoire alors qu’à une période, ses smartphones étaient plébiscités et dominaient parfois les ventes.