5G SA : la vraie 5G arrive en France en 2024, à quels changements faut-il s’attendre ?

La 5G SA représente la prochaine étape dans l’évolution des réseaux de télécommunications. Grâce à cette technologie, il sera possible de profiter du plein potentiel de la cinquième génération de réseau mobile. Pour ce faire, elle se basera sur une nouvelle architecture, totalement distincte des infrastructures 4G. Avantages et inconvénients, différences avec la 5G classique, déploiement, nous vous expliquons tout ce qu’il y a à savoir dans ce guide.

Avant l’arrivée de la 5G en France, on nous promettais des débits révolutionnaires, 10 à 20 fois supérieurs à ceux de la 4G+. Bien qu’elle soit plus rapide que la 4G+, la 5G n’a pourtant pas grandement bouleversé nos usages.

Actuellement, les débits de la 5G sont à peu près 3 fois supérieurs à ceux de la 4G+ en moyenne. Cela s’explique par le fait qu’elle n’est pas encore déployée sur tout le territoire. Mais également par le fait qu’elle s’appuie sur l’architecture 4G, qui limite ses capacités. La 5G actuelle, nommée 5G NSA, est loin d’être suffisante pour répondre aux enjeux de demain.

C’est là que la 5G SA intervient. Cette dernière s’annonce bien plus prometteuse. Une latence considérablement réduite, de meilleures performances, une couverture accrue, et de nouveaux usages sont notamment au programme. Cette technologie serait finalement celle que l’on attendait tous ?

📶 La 5G SA, qu’est-ce que c’est ?

La 5G SA (Stand Alone), ou 5G autonome en français, est la version la plus évoluée de la technologie 5G. Elle est considérée comme l’avenir des communications mobiles. Et promet de révolutionner à terme de nombreux secteurs, en permettant l’essor de nouveaux cas d’usage et services.

Cette dernière utilise un nouveau cœur de réseau, basé sur une nouvelle architecture propre à la 5G. Dans ces conditions, il sera possible de tirer pleinement parti de ses capacités. Quoi qu’il en soit, on devrait enfin constater une réelle différence avec la 5G que l’on connaît aujourd’hui

🤔 Quelles sont les différences entre la 5G SA et la 5G classique ?

La 5G classique, avec laquelle nous fonctionnons actuellement, est appelée 5G NSA. Le sigle NSA, pour Non Stand Alone en anglais, signifie qu’elle n’est pas basée sur un réseau indépendant. En effet, la 5G actuelle s’appuie sur les infrastructures 4G pour fonctionner. En résumé, il s’agit d’une technologie hybride qui combine 4G et 5G. Elle permet donc de profiter de débits plus importants que la génération précédente, mais montre également ses limites. En effet, dans ces conditions, elle ne dispose pas de capacités suffisantes pour permettre l’essor de nouvelles applications.

C’est là que la 5G SA (Stand Alone) se démarque. En effet, cette technologie fonctionne en totale indépendance, en s’appuyant sur sa propre architecture. Ce qui lui permet de proposer des capacités démultipliées, ainsi qu’une latence considérablement réduite. Grâce à cela, de nouveaux usages pourront voir le jour. Notamment dans les secteurs d’activités de la santé, du transport, de l’administration, de la production, des médias, du divertissement, de l’énergie et des services publics.

Chacune de ces deux technologies présente bien évidemment son lot d’avantages et d’inconvénients, que nous vous présentons ci-dessous.

🔍 Quels sont les avantages et inconvénients de la 5G NSA ?

Les avantages de la 5G NSA

Une connexion de meilleure qualité : les clients qui disposent d’un forfait 5G profitent actuellement de débits plus élevés que ceux de la 4G, mais également d’un réseau plus stable.

: les clients qui disposent d’un forfait 5G profitent actuellement de débits plus élevés que ceux de la 4G, mais également d’un réseau plus stable. Un déploiement facilité : la 5G hybride est plus simple à mettre en place que la 5G SA. Son déploiement est plus rapide et moins coûteux pour les opérateurs, étant donné qu’elle profite de la large infrastructure 4G et de sa couverture, qui s’est consolidée depuis plus d’une décennie.

: la 5G hybride est plus simple à mettre en place que la 5G SA. Son déploiement est plus rapide et moins coûteux pour les opérateurs, étant donné qu’elle profite de la large infrastructure 4G et de sa couverture, qui s’est consolidée depuis plus d’une décennie. Des coûts réduits : le coût de cette transition vers la 5G est moindre pour les opérateurs. En effet, elle ne nécessite pas un investissement aussi conséquent que pour mettre en place une nouvelle architecture. Ce qui permet notamment aux opérateurs de proposer à leurs clients des services 5G à des prix compétitifs.

Les inconvénients de la 5G NSA

Une 5G “Light” : sa dépendance à l’architecture 4G limite son potentiel. Les cas d’usages révolutionnaires que l’on nous promettaient avec l’arrivée de la technologie sur le marché, ne sont pas applicables actuellement dans ces conditions.

: sa dépendance à l’architecture 4G limite son potentiel. Les cas d’usages révolutionnaires que l’on nous promettaient avec l’arrivée de la technologie sur le marché, ne sont pas applicables actuellement dans ces conditions. Les différences de débits entre les opérateurs : chaque fournisseur utilise des combinaisons de technologies 4G et 5G différentes. Certains disposent de plus ou moins d’antennes sur une bande de fréquence en particulier. Ce qui peut entraîner des disparités plus ou moins marquées pour les utilisateurs en termes de performances.

🔎 Quels sont les avantages et inconvénients de la 5G SA ?

La 5G SA devrait palier les inconvénients de la 5G NSA. Et dévoiler enfin tout le potentiel technologique de la dernière norme en date. Elle contribuera en ce sens à l’arrivée de cas d’usages avancés.

Les avantages de la 5G SA

Des débits supérieurs et une latence ultra-faible : cette technologie devrait offrir des débits plus élevés que ceux de la 5G NSA et offrir une réduction considérable de la latence. Ce qui permettra à de nouvelles applications de voir le jour : réalité augmentée et réalité virtuelle, amélioration de l’expérience cloud gaming, véhicules autonomes, automatisation industrielle, prise en charge de l’IoT, essor des villes connectées, etc.

: cette technologie devrait offrir des débits plus élevés que ceux de la 5G NSA et offrir une réduction considérable de la latence. Ce qui permettra à de nouvelles applications de voir le jour : réalité augmentée et réalité virtuelle, amélioration de l’expérience cloud gaming, véhicules autonomes, automatisation industrielle, prise en charge de l’IoT, essor des villes connectées, etc. Des capacités réseau améliorées : grâce à l’utilisation de nouvelles technologies comme le découpage de réseau, ou Network Slicing, la 5G SA permettra de découper le réseau en plusieurs tranches distinctes, créant ainsi des réseaux virtuels personnalisés. Ces derniers disposeront de capacités spécifiques, adaptées aux besoins de différents cas d’utilisation et industries. Le Slicing permettra également d’améliorer la performance de chaque service de manière indépendante.

: grâce à l’utilisation de nouvelles technologies comme le découpage de réseau, ou Network Slicing, la 5G SA permettra de découper le réseau en plusieurs tranches distinctes, créant ainsi des réseaux virtuels personnalisés. Ces derniers disposeront de capacités spécifiques, adaptées aux besoins de différents cas d’utilisation et industries. Le Slicing permettra également d’améliorer la performance de chaque service de manière indépendante. Une meilleure couverture dans les zones denses : la 5G SA utilisera de manière plus efficace le spectre disponible. Ce qui augmentera la capacité du réseau et pourra améliorer la couverture, y compris dans les zones densément peuplées. Elle sera ainsi à même de supporter la connexion simultanée d’un plus grand nombre de dispositifs.

Antenne Massive MIMO pour le réseau 5G © Orange

Les inconvénients de la 5G SA

Complexité de mise en œuvre : le déploiement d’une architecture 5G SA est beaucoup plus complexe à mettre en place. Il s’agit ici d’établir une nouvelle infrastructure de réseau en partant de zéro. Et non pas de s’appuyer sur une architecture déjà existante comme la 5G NSA. D’autre part, le déploiement devrait nécessiter l’installation de plus d’antennes réseau qu’auparavant. En effet, les bandes de fréquences 5G sont plus élevées, mais ont également une portée plus courte, ainsi qu’une pénétration plus faible que les réseaux 4G.

: le déploiement d’une architecture 5G SA est beaucoup plus complexe à mettre en place. Il s’agit ici d’établir une nouvelle infrastructure de réseau en partant de zéro. Et non pas de s’appuyer sur une architecture déjà existante comme la 5G NSA. D’autre part, le déploiement devrait nécessiter l’installation de plus d’antennes réseau qu’auparavant. En effet, les bandes de fréquences 5G sont plus élevées, mais ont également une portée plus courte, ainsi qu’une pénétration plus faible que les réseaux 4G. Coût d’investissement élevé : ce déploiement nécessitera également des moyens colossaux pour les opérateurs. Ces derniers pourraient répercuter le coût de leur investissement sur les prix des abonnements qu’ils proposeront à leurs clients.

: ce déploiement nécessitera également des moyens colossaux pour les opérateurs. Ces derniers pourraient répercuter le coût de leur investissement sur les prix des abonnements qu’ils proposeront à leurs clients. Problème de compatibilité : il s’agira de mettre aux normes les appareils afin d’assurer leur compatibilité avec cette nouvelle technologie. Ou à défaut, d’en concevoir de nouveaux. Dans un premier temps, l’offre risque d’être limitée et peu abordable.

: il s’agira de mettre aux normes les appareils afin d’assurer leur compatibilité avec cette nouvelle technologie. Ou à défaut, d’en concevoir de nouveaux. Dans un premier temps, l’offre risque d’être limitée et peu abordable. Plus de de risques pour la sécurité et la vie privée : bien que la 5G SA apportera des améliorations en termes de sécurité, l’introduction de nouveaux usages renforcera certainement encore plus notre dépendance technologique. Ce qui pose encore de nouveaux défis en matière de protection de la vie privée, et de sécurité des données personnelles.

⚡ Les différences de débits entre 4G et 5G

Afin de vous permettre de comparer les écarts de performances entre les différents réseaux de télécommunications, nous avons réuni les débits de la 4G et de la 5G dans le tableau suivant. Nous avons également comparé les latences de chaque technologie de réseau. Pour rappel, la latence correspond au temps de transmission d’une information, de votre appareil au serveur avec lequel il communique. Plus elle est courte, plus l’expérience utilisateur est< de qualité.

4G 4G+ 5G NSA 5G SA Débits maximum théoriques 150 Mbit/s 900 Mbit/s 2 Gbit/s 10 à 20 Gbit/s Latence 50 à 100 ms 30 à 50 ms 20 à 30 ms 1 à 10 ms

📅 Quand la 5G SA sera t-elle disponible en France ?

Tous les opérateurs ont déjà annoncé l’activation du cœur de réseau 5G. Son déploiement devrait débuter dans le courant de l’année 2024. Comme évoqué plus haut, la mise en œuvre du nouveau cœur de réseau devrait être encore plus longue que le déploiement de l’ancienne génération. Pour rappel, il aura fallu plus d’une décennie pour couvrir presque entièrement le territoire en 4G. En effet, certaines zones blanches subsistent toujours.

SFR est le premier a avoir testé son réseau fin 2022 sur l’Altice Campus. Pour ce faire, l’opérateur a réservé une tranche du réseau pour les besoins des journalistes report d’image, grâce au Slicing. Ces derniers ont pu profiter de débits montants suffisamment élevés pour réaliser un reportage en direct, tandis que le réseau était déjà fortement sollicité. Un an plus tard, l’opérateur a réitéré l’opération. Il a pu assurer la retransmission en temps réel du match d’UEFA Europa Conférence sur différentes antennes (RMC Sport et BFM Grand Lille). Et ce, sans aucune altération, et en condition de fortes sollicitations radio.

© Bouygues Telecom

Bien qu’il ait déployé le plus de sites 5G, Free dispose pourtant du pire réseau mobile 5G selon un baromètre. L’opérateur a lui aussi testé son réseau autonome et attend l’autorisation de l’ANSSI pour l’allumer. Bouygues Telecom a quant à lui dévoilé son calendrier. Il prévoit un déploiement progressif des fonctionnalités de la 5G SA entre 2024 et 2026. Orange, élu meilleur opérateur mobile 5G en 2023, s’y mettra également cette année.

Les opérateurs devraient ainsi proposer leurs premières offres de 5G SA en 2024. Il faut toutefois préciser qu’elles seront dans un premier temps réservées aux entreprises. En effet, au vu de ces cas d’usage innovants, cette technologie devrait s’adapter aux besoins exigeants des industriels. D’autre part, proposer cette solution haut de gamme aux entreprises permettra d’amortir l’investissement réalisé par les opérateurs pour déployer leur réseau.

🫂 La 5G SA signera-t-elle la fin de la 5G NSA ?

La transition de la 5G actuelle (NSA) vers la vraie 5G (SA) doit être vue comme un processus évolutif et non pas comme une transition brutale. La 5G SA est un projet à long terme qui signera l’aboutissement du déploiement de la technologie de réseau mobile. À terme, elle remplacera donc la 5G NSA.

En attendant, les opérateurs continuent de déployer la 5G NSA afin d’étendre la couverture en France. D’ici 2030, la France devra être entièrement couverte en 5G. Bien que limitée, cette dernière permet aux opérateurs de commencer à fournir des services avancés, à moindres coûts, à leurs clients. De plus, cette transition en douceur leur permet de tester et d’optimiser le réseau SA avant son déploiement à grande échelle. Ce qui laissera également le temps aux constructeurs de concevoir de nouveaux appareils compatibles, et aux utilisateurs de migrer vers ces nouveaux supports.

D’autre part, les besoins en matière de connectivité varient grandement en fonction de la zone, mais également des utilisateurs, particuliers ou entreprises. En ce sens, la 5G NSA continuera de répondre à de nombreux besoins, là où les fonctionnalités avancées de la 5G SA ne seront pas nécessaires, et en attendant que cette dernière devienne plus accessible. Quoi qu’il en soit, les deux réseaux devraient coexister pendant un moment.