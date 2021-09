Le BMW X7 de Tom Cruise volé en plein tournage de Mission Impossible

Tom Cruise est très connu pour son amour des sensations fortes. Enthousiasmé par les cascades en tout genre, l’acteur pourrait bientôt tourner un film dans l’espace avec SpaceX. Si ce projet se confirme, il deviendra le premier acteur à tourner des scènes dans l’espace. Mais Tom Cruise est un homme comme un autre, et comme tout le monde, il peut se faire voler sa voiture. C’est ce qui vient de lui arriver au cours du tournage du prochain Mission Impossible en Angleterre.

Crédit : Paramount Pictures

Garé dans une rue de Birmingham, le BMW X7 de l’acteur a disparu, volé par des malfrats qui ont pris la fuite au volant du SUV. La police a retrouvé le véhicule peu après, et les responsables ont pris la fuite.

Le BMW X7 de Tom Cruise volé, puis retrouvé peu après par la police anglaise

Pour arriver à leurs fins, les voleurs ont employé une technique bien connue, l’attaque à relais. Cette méthode est de plus en plus courante dans les vols de véhicules. Elle consiste à tromper le système de verrouillage de la voiture en relayant le signal de la clé originale à une grande distance. Les voleurs trompent ainsi le système de verrouillage de la voiture, qui repère la clé à proximité du siège conducteur et déverrouille les portes. Cette technique ne laisse aucune trace d’effraction, ce qui la rend très prisée des voleurs de voitures.

La voiture a été retrouvée peu après le vol, tout près de l’endroit où elle était garée à l’origine. D’après la presse anglaise, c’est le système de localisation qui permis de retrouver rapidement le véhicule. Non contents de prendre la poudre d’escampette, les voleurs ont bien évidemment volé tous les objets de valeur que contenait le véhicule. D’après les sources proches de l’enquête, le préjudice s’élèverait à plusieurs milliers d’euros d’objets volés.

En plein tournage de Mission Impossible 7, Tom Cruise ne s’attendait surement pas à ça. Le retour de la saga, très attendu, connait un tournage compliqué. Toujours prévu pour Mai 2022, il n’est pas exclu que la sortie du film soit retardée.

Source : autoplus.fr