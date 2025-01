La chasse à la fraude dans les supermarchés passe à la vitesse supérieure, l’IA va vous surveiller

Le groupe Les Mousquetaires expérimente un système de vidéo surveillance qui analyse le comportement des clients aux caisses automatiques pour déceler les vols et les oublis d’articles.

Crédit : Steve Buissinne de Pixabay

On sait déjà que l’IA s’immisce dans tous les domaines d’activité. On a récemment vu DeepMind s’essayer aux prévisions météo avec de bons résultats, et Perplexity vous donner des conseils pour trouver l’hôtel de vos rêves…

Aujourd’hui, c’est en matière de sécurité que l’IA va être utile au quotidien des citoyens, mais surtout des supermarchés. En effet, le groupe Les Mousquetaires, propriétaire des enseignes Intermarché et Netto, expérimente un système de vidéo surveillance connecté à une intelligence artificielle, qui va analyser le comportement des clients pour détecter des tentatives de vols, mais aussi des éventuels oublis aux caisses automatiques.

L’IA va vous surveiller aux caisses automatiques d’Intermarché

Développé par Diebold Nixdorf, l’un des leaders mondiaux des caisses automatiques, l’IA Vynamic Smart Vision associe des caméras intelligentes et des algorithmes d’analyse comportementale qui scrutent le comportement des clients pendant qu’ils scannent leurs achats en caisses automatiques. Chaque geste est analysé, permettant de détecter les articles qui ne sont pas scannés, les articles mis dans le sac de provisions ou toute autre anomalie, volontaire ou non.

Dès qu’un comportement suspect est détecté, un message s’affiche sur l’écran de la caisse automatique, invitant le client à vérifier les articles scannés. Pour l’instant, ce système a été testé sur les caisses automatiques du magasin Intermarché de La Farlède dans le Var, et les résultats ont été très positifs selon l’enseigne. Les vols et autres disparitions d’articles sont passés de 3 à 1 %, permettant à l’enseigne de récupérer près de 12 000 euros sur 10 mois (de mars à décembre 2024). De plus, cela a réduit de 15 % le nombre d’interventions du personnel pour une vérification de poids ou autre anomalie détectée par le système.

Face à ces bons résultats, le groupe a décidé de déployer progressivement le dispositif sur l’ensemble des magasins à partir d’avril 2025. Bien entendu, pour respecter la réglementation européenne sur la vie privée et le fameux RGPD, les visages sur les vidéos sont floutés et les enregistrements ne sont conservés qu’un court laps de temps.