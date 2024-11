Microsoft Teams vous aide à vous exprimer dans une langue étrangère lors des réunions

appshunter.io sur Unsplash

Microsoft Teams est la plateforme de visioconférence et de communication professionnelle développée par Microsoft. Elle propose non seulement de quoi réaliser des réunions à distance (avec tableau blanc, partage d’écran, etc.) mais aussi la possibilité de créer des canaux de discussion écrits.

Au fur et à mesure du temps Microsoft Teams n’a cessé d’évoluer et de se doter de nouvelles fonctionnalités. Si aujourd’hui la plupart d’entre elles sont aussi disponibles pour le grand public, Teams reste orienté vers les professionnels et les équipes.

De l’IA dans Microsoft Teams à quoi ça sert ?

Vous le savez sans doute déjà, mais l’IA ne se cantonne pas à des chatbots en ligne auxquels on peut poser des questions, et qui peuvent parfois nous donner des réponses dangereuses.

Outre cette facette mise en avant par ChatGPT, l’IA commence à intégrer certains de nos outils numériques du quotidien. Vous pouvez ainsi vous en servir pour résumer des vidéos (YouTube ou Amazon Prime), consulter votre boîte mail, vous conseiller pour vos écrits, etc.

Microsoft a été l’un des premiers à prendre le virage IA, en signant un partenariat avec OpenAI pour utiliser ChatGPT pour propulser Bing Chat et Copilot. Dans la foulée, un module ChatGPT a été ajouté à Microsoft Teams.

Son but ? simplifier le travail des utilisateurs notamment en réalisant pour eux des résumés écrits de leurs réunions, éliminant la nécessité de prendre des notes. L’IA sert aussi pour la traduction en réalisant un sous-titrage en temps réel dans 40 langues.

Pour compléter ce système, Microsoft va aujourd’hui plus loin. Comme l’indique Microsoft, relayé par The Verge, la future version de Teams, qui sortira début 2025, devrait proposer une traduction vocale cette fois-ci (et non écrite comme jusqu’à présent).

Le communiqué de presse de Microsoft indique ainsi l’arrivée de nouvelles fonctionnalités au sein de la plateforme IA Copilot. Nommées Copilot Actions, leur but est d’aider sur les tâches répétitives journalières. Elles permettront de résumer des emails en fonction d’un prompt donné (tous les emails en rapport avec les ventes par exemple, ou tous les emails de la journée, etc.). Copilot sera aussi intégré encore plus au sein de Microsoft Office, avec la possibilité de traduire des présentations PowerPoint entières, de résumer des fichiers, etc.

Ce sera aussi le cas de Microsoft 365, et notamment au niveau de SharePoint, Teams, et autres outils professionnels.

L’IA sera capable non seulement de résumer des vidéos, mais aussi des présentations réalisées lors de visioconférences grâce à sa capacité d’analyser votre écran et ce qui est diffusé dessus, même si vous ne disposez pas du fichier d’origine.

Mais ce n’est pas tout, puisque Copilot sera également capable d’améliorer la qualité vidéo de vos réunions, une astuce indispensable lorsque vous vous connectez avec un réseau de mauvaise qualité (ou à signal faible). Cette option d’amélioration vidéo via NPU pourra aussi être utilisée par les développeurs d’applications Windows.