Sécurité routière : méfiance à l’IA qui adapte les limitations de vitesse en temps réel

Face aux problèmes de congestion et de sécurité sur les routes, l’intelligence artificielle apporte des solutions innovantes. En Belgique et aux Pays-Bas, des systèmes intelligents modulent la vitesse et les feux en fonction du trafic, comme le rapporte France Info.

Un panneau de limitation de vitesse © Sebastien Bozon

L’intelligence artificielle a bien d’autres usages que les chatbots comme ChatGPT. Face à la congestion chronique des routes et aux risques d’accidents, l’IA offre une solution innovante et efficace. En Belgique et aux Pays-Bas, des dispositifs intelligents régulent le trafic en temps réel, en fonction de la densité et de la vitesse des véhicules, révèle France Info.

Sur les autoroutes de Flandre, les automobilistes doivent rester attentifs aux changements fréquents de limitation de vitesse. Ces changements sont décidés par un système automatisé, qui analyse en permanence les données collectées par des capteurs sur la chaussée. Les radars, eux aussi, s’adaptent à ces changements : la limitation passe de 50 à 70, puis à 80, en fonction.

L’objectif est de réduire les bouchons, qui sont un problème majeur dans cette zone industrielle et portuaire. Selon le site d’information, la Flandre compte environ 820 kilomètres de bouchons par heure, principalement autour d’Anvers.

À Rotterdam, la deuxième ville des Pays-Bas, les feux de circulation sont également dotés d’intelligence artificielle. Ils s’adaptent au flux de voitures, de piétons et de cyclistes, grâce à des détecteurs connectés.

Les feux passent au vert ou au rouge selon le besoin, afin de fluidifier la circulation et de réduire les temps d’attente. Les usagers de la route apprécient cette initiative, même si elle ne résout pas tous les problèmes de circulation.

D’autres projets du même acabit sont en cours, notamment dans le métro de Toronto et dans le système de trains banlieue, qui visent à optimiser la circulation grâce à l’IA. Elle permet de prévoir la demande, de réguler le trafic et de réduire les émissions de CO2. En Angleterre, 300 automobilistes ont été verbalisés par l’intelligence artificielle en 3 jours.